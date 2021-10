Eurosporting Cordenons, al via il primo Fip Star Padel Giglio 2021

CORDENONS – L’Eurosporting Cordenons conferma ancora una volta la propria vocazione nei confronti dei grandi eventi sportivi. Messi in archivio i tornei internazionali estivi (Atp Challenger e Itf femminile), che hanno catalizzato l’interesse degli appassionati del territorio e non solo, regalando come sempre emozioni e un livello tecnico di elevato profilo; tutto è ormai pronto per la prima edizione di nuova avventura organizzativa di caratura internazionale.

Dal 6 al 10 ottobre si svolgerà infatti sui nuovi quattro campi da padel dell’Eurosporting il Fip Star Padel Giglio 2021, uno dei quattro eventi internazionali (che assegna punti per il World Padel Tour) in programma nell’autunno italiano della disciplina sportiva che sta facendo appassionare milioni di praticanti in tutto il mondo. Il torneo, tra i più prestigiosi disputati in Italia e secondo per importanza soltanto alla categoria “Fip Gold”, potrà contare su un prize money di 10.200 euro (6.000 euro per il tabellone maschile e 4.200 euro per il tabellone femminile con ospitalità).

Tra le coppie più attese al via, non si può fare a meno di sottolineare la presenza alle latitudini friulane, del binomio spagnolo Antonio Fernandez Cano – Jose Antonio García Diestro (n.40 della classifica World Padel Tour), che promette di sciorinare spettacolo dal primo all’ultimo colpo sui campi dell’Eurosporting. Di rilevanza internazionale anche la presenza in tabellone di due binomi provenienti da Spagna e Qatar: Raúl Marcos Durán – Mohammed Saadon Alkuwari e José Jiménez Casas – Mohammed Abdulla. Già iscritte nel tabellone 10 coppie italiane, tra cui l’intrigante binomio famigliare formato da padre e figlio Alex e Marcelo Capitani, con quest’ultimo Direttore Tecnico della nazionale under maschile italiana nonché giocatore della nazionale maggiore.

Nel tabellone femminile non poteva mancare la presenza di Sabina Da Ponte e Letizia Dell’Agnese, enfant du pays dell’Eurosporting Cordenons, pronte a dare battaglia sul campo contro i più forti binomi che si contenderanno il torneo friulano.

Gli incontri inizieranno mercoledì 6 ottobre con la disputa delle prequalificazioni su quattro campi, a partire da venerdì 9 ottobre alle 11, il via al tabellone principale, che vedrà impegnate le coppie nel tabellone maschile (esclusi i primi 35 giocatori al mondo) e femminile (escluse le prime 24 giocatrici al mondo). L’atto conclusivo della manifestazione è in programma domenica 10 ottobre quando a partire dalla mattinata si disputeranno le semifinali e finali di entrambi i tabelloni.

A margine della manifestazione si svolgerà “Incontro con un campione di Padel: “Le abilità mentali dell’atleta di successo” con la partecipazione della psicologa Martina Da Ponte, in programma venerdì 8 ottobre con inizio alle ore 19.