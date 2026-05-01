Fiaschetti Caneva, asta formaggi per Ail Pordenone

FIASCHETTI DI CANEVA – Da anni oramai la ricorrenza del 1 maggio durante i Festeggiamenti Fiaschettani coincide con un altro classico e tradizionalmente solidale appuntamento. Si tratta della tanto attesa Asta dei Formaggi a favore di Ail Pordenone.

Il grande coordinatore di questo momento e’ il sindaco di Caneva Dino Salatin che nell’inedito ruolo di battitore d’asta ha saputo con maestria ed eleganza catalizzare non solo l’attenzione dei presenti, ma anche realizzare attraverso la vendita dei prodotti caseari generosamente offerti, delle utili donazioni a favore dei progetti ematologici di Ail Pordenone che il Presidente Aristide Colombera ha esposto e illustrato all’inizio della tradizionale asta.

Ma non solo, grazie al continuo e costante impegno del Presidente della locale Pro Loco Roberto Stinat sempre promotore e deus ex macchina della Sagra sono state raccolte delle offerte in busta di molti espositori che assieme all’ asta dei Formaggi hanno concorso al raggiungimento di circa 1.500 euro.

Stefano Boscariol