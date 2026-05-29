Omicidio a Porcia, rumeno accoltellato a morte

di Alessandro Rinaldini

PORCIA – Omicidio a Porcia in una casa in via Zuccolo.

Un uomo è stato accoltellato a morte dal compagno della figlia, che è rimasto a sua volta ferito, al termine di un alterco.

Secondo quanto si apprende da fonti investigative, il morto è di origine rumena, mentre il feritore è italiano.

Sul posto sono arrivate le pattuglie della Squadra Mobile della Polizia di Pordenone.

La vittima è un uomo di 59 anni ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un’abitazione di Porcia. L’allarme è scattato poco dopo le 16; a chiamare polizia e ambulanza sono stati alcuni famigliari accorsi dopo aver sentito delle grida provenire dalla vicina abitazione della vittima.

Sul posto anche il personale sanitario che ha soccorso e trasferito il 51enne in ospedale, in gravi condizioni, con l’eliambulanza. L’arma del delitto potrebbe, da una prima indagine,potrebbe essere stata una bottiglia rotta a metà.

Il 59enne sarebbe intervenuto per difendere la figlia da un violento litigio con l’aggressore.