Fidapa, cambio della guardia. Morena Cristofori nuova presidente

POLCENIGO – Ѐ stato suggellato venerdì 27 ottobre presso il prestigioso locale Cial De Brent a Polcenigo, il passaggio di consegne Presidenza FIDAPA 2023-25, sezione di Pordenone, dalla Past Presidente Annamaria Poggioli alla neoeletta Presidente Morena Cristofori, attualmente in carica come assessore alle Attività Produttive, Turismo, Agricoltura, Affari Generali, Affari Legali, Politiche per il Benessere Animale e Politiche Europee del Comune di Pordenone.

Ad onorare la tradizionale cerimonia con la propria presenza numerose socie ed autorità della scena amministrativa locale, quali il Sindaco di Polcenico Antonio Del Fiol, per il Comune di Pordenone l’Assessore allo Sport Walter De Bortoli e l’Assessora alle Politiche Sociali Guglielmina Cucci, già socia Fidapa. Presenti inoltre il Presidente del Rotary Club di Pordenone Antonio Cancellieri, il Presidente del Lions Club Pordenone Host Romano Castelletto e la Presidente Innerwheel Angela Iacca Donatore.

Nel nuovo direttivo, 14 altre socie determinate a continuare con energia, vitalità ed entusiasmo il lavoro egregiamente svolto nel biennio precedente sotto la guida di Annamaria Poggioli, che nel saluto di commiato del suo mandato, ha posto l’accento sull’impegno messo nel dare voce alle finalità dell’associazione, una al di sopra di tutte , il rispetto per la donna, il riconoscimento per il suo valore e la formazione delle nuove generazioni a partire dalla più tenera età, con lezioni di “lessico della gentilezza”, una modalità che investe non solo gli aspetti sociali ma anche quelli legislativi.

La Presidente Morena Cristofori nell’augurare un biennio di proficuo lavoro a tutte le socie della sezione di Pordenone, ha voluto accanto a sé tutte le componenti della sua squadra, perché, richiamando quanto sottolineato dalla Past Presidente del Distretto Nordest Carla Laura Petruzzelli “la Presidente deve svolgere il suo ruolo senza protagonismi, diventando un punto di riferimento e di esperienza per le sue collaboratrici che si adopereranno in egual misura e con pari dignità ed importanza”.

Morena Cristofori ha inoltre ribadito che si ispirerà per il biennio appena cominciato al tema Fidapa nazionale “la cultura del rispetto, delle regole e della dignità delle persone, condizione indispensabile per una sana convivenza e per una società migliore”.

Fanno parte del nuovo Direttivo Annamaria Poggioli quale Past Presidente, Maria Luisa Casucci Vicepresidente, Maria Teresa Zenga Segretaria, Graziella Minetto Tesoriera, Giovanna Santin e Raffaella Ferli Revisori dei conti, Laura Donadon Cerimoniera, Romanina Santin Pubbliche Relazioni e le Consigliere Carla Paoloni, Nadia Zago, Iva Mari, Flavia Brisotto, Antonietta Friuli Gianna Carlini e Antonietta Maria Di Paola che continuerà altresì a svolgere l’incarico di addetta stampa.

Competenze ed esperienze culturali e sociali di qualità che si adopereranno con il consueto impegno e slancio che caratterizza le “fidapine tutte” al fine di irrobustire, seppure a piccoli passi, la fragile rete dell’empowerment femminile in tutti i settori della società e del territorio, non perdendo mai di vista i pilastri su cui essa si può reggere: la libertà dell’essere donna in casa, in patria e nel mondo.

Antonietta Maria Di Paola