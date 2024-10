Venerdì 25 ottobre secondo appuntamento di “Polinote Music (In) Factory“

RAUSCEDO – Dopo l’estremo successo decretato dal primo appuntamento di Polinote Music (In) Factory rassegna che il sodalizio musicale pordenonese propone per portare la creatività e, nello specifico la musica, all’interno delle attività produttive, cogliendone nello stesso tempo le suggestioni, si prosegue recandosi a Rauscedo dove venerdì 25 Ottobre a partire dalle 18.00 ai Vivai Cooperativi di Rauscedo ci sarà un concerto intitolato “Now and Then” che prende spunto dall’ultimo, recente lavoro che i Fab Four hanno realizzato grazie alla tecnologia ripescando una vecchio demo tape realizzato da John Lennon. E soprattutto completato grazie all’intervento dell’intelligenza artificiale.

Da questo incontro tra tradizione musicale ed innovazione tecnologica, scaturisce un concerto tributo ai “Fab Four” al centro di ricerca e innovazione dei Vivai Cooperativi Rauscedo.

L’ensemble proposto da Polinote riproporrà in chiave personale alcuni tra i più famosi e particolari brani dei Beatles, un concerto che va dall’intimo/acustico al rock/elettrico.

VCR Research Center è inserito armoniosamente nel contesto rurale di Rauscedo, nel cuore del Friuli Venezia Giulia, territorio a grande vocazione vivaistico viticola, Centro all’avanguardia atto a perfezionare le tecniche vivaistiche e avviare un proprio programma di miglioramento genetico.

CONCERTO TRIBUTO AI BEATLES

NOW AND THEN

Michela Grena voce

Alberto Milani chitarra

Enrico Casarotto chitarra

Giovanni Gorgoni basso

Luca Colussi batteria

Il Polinote Music (in) Factory è un festival diretto da Francesco Bearzatti che contribuisce a coltivare una vera e propria “cultura della collaborazione” tra il mondo produttivo tradizionale e la creatività, non più relegata a sporadiche occasioni di incontro, ma volta a generare un processo di creazione e di dialogo culturale duraturo nel tempo.

La manifestazione si svolge grazie al sostegno e la collaborazione di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Comune di Pordenone, Comune di Fiume Veneto, Confcooperative Pordenone, Polo tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani, Valcucine, Vivai Coopearativi Rauscedo, Agriflumen, Museo Diocesano di Arte Sacra Pordenone, Diocesi di Concordia-Pordenone, Pitars, Maico.