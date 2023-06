L’Afds e Radio Piterpan festeggiano i donatori di sangue

SAN QUIRINO – Venerdì 16 giugno, dalle 19 al Centro di Catalogazione dei Magredi, nel parco Brolo di Villa Cattaneo a San Quirino, arriva Radio Piterpan la radio più famosa del Triveneto: l’evento che tutta l’Afds provinciale di Pordenone aspettava sta per diventare realtà.

«Finalmente ci siamo – esclamano dal Gruppo Giovani Afds provinciale, organizzatore della serata – Festeggeremo in grande stile la Giornata mondiale dei donatori di sangue. Ci abbiamo lavorato davvero molto per non tralasciare alcun dettaglio, non è stato facile ma alla fine eccoci qua; tutti entusiasti per aver organizzato un evento che in provincia, e molto probabilmente anche in regione, non ha precedenti».

La proposta è il format del divertimento giovanile più in voga del momento, il “Piterpan Impatto” animato dai Dj Chiarola e Thomas Menegazzi.

Sarà un evento in grande stile, che andrà in scena da un palco di oltre 70 metri quadrati e con una coreografia spettacolare. Non mancheranno un fornitissimo chiosco e dei punti informativi Afds nei quali saranno impegnati i giovani volontari e che consentiranno ai partecipanti alla serata di conoscere ogni dettaglio della donazione di sangue ed emocomponenti. Obiettivo della serata è sensibilizzare alla donazione, nel segno del divertimento.

«Abbiamo individuato inoltre un’area parcheggio adiacente al palazzetto dello sport – continuano a raccontare dal gruppo – in grado di ospitare oltre 500 posti auto; tutti i percorsi per raggiungere l’area parcheggio e la zona dei festeggiamenti saranno segnalati da cartelli messi in punti strategici. Insomma, abbiamo attuato qualsiasi sforzo per rendere memorabile questo evento.

A tal proposito vogliamo ringraziare il Comune di San Quirino per averci concesso gli spazi, nonché la Proloco, gli Alpini, la Protezione Civile e tutti coloro che ci hanno aiutato in questi mesi di organizzazione. Non ci resta che aspettarvi venerdì, per trascorrere insieme una serata di festa e solidarietà».