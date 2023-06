Proseguono i Concerti Aperitivo in Villa a Porcia

PORCIA – Domenica 18 Giugno alle ore 11.00 sotto il Porticato della Barchessa Est di Villa Correr Dolfin si terrà il terzo concerto organizzato dall’Associazione Amici della Musica “Salvador Gandino” in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcia, la Fondazione Friuli, Grimel Impiantistica Tecnologica e Cantina Principi di Porcia.

Protagonista dell’evento sarà l’Ensemble di clarinetti ClariCoro, diretto dal m° Lino Urdan.

L’ingresso è libero.

Il ClariCoro è un originale ensemble che riunisce tutti i componenti della numerosa famiglia strumentale dei clarinetti con, al suo interno, alcune vere rarità come il clarinetto piccolo, il clarinetto contralto, il clarinetto basso e il clarinetto contrabbasso, poco frequenti nelle sale da concerto.

Questo tipo di formazione strumentale, che si definisce “coro”, trova la sua radice storica nella lunga tradizione musicale di fine Settecento, con Mozart, Salieri, Pleyel, per citare alcuni importanti compositori che prestarono attenzione alle particolarissime sonorità che un insieme di clarinetti può offrire.

Il coro di clarinetti compare per la prima volta verso la metà dell’Ottocento e nel corso del Novecento sviluppa un repertorio originale, in particolare nei paesi anglosassoni, nei Paesi Bassi e in America.

Coordinatore e direttore di questo particolare insieme è Lino Urdan, clarinettista e didatta di vasta esperienza, con un’attività pluridecennale come docente titolare al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste, che ha riunito intorno a sé una quindicina di clarinettisti provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia e parte del Veneto per studiare e proporre un repertorio musicale molto particolare e ricercato, ricco sia di brani originali, concepiti per questo tipo di ensemble, sia di riusciti adattamenti di musiche originariamente destinate ad organici diversi e di epoche diverse.

Costituitosi nel 2011, il ClariCoro, fra gli unici del genere stabilmente attivi in Italia, vanta una cospicua e qualificata attività concertistica che ha portato l’ensemble ad esibirsi per importanti enti e istituzioni italiane ed estere.