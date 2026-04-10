Logistica, nuova area di sosta Tir a San Quirino

MANIAGO – Una nuova grande area per la sosta dei Tir sorgerà nella zona Industriale del comune di San Quirino grazie alla collaborazione fra il Consorzio Industriale NIP di Maniago e il comune stesso. Nel 2024 infatti è stata sottoscritta insieme ad altre sei amministrazioni pubbliche del pordenonese un accordo per la gestione da parte del Consorzio delle aree produttive. I comuni interessati hanno stupilato una convenzione per dare avvio ai lavori attraverso una intesa triennale finalizzata alla gestione delle aree industriali e artigianali comunali classificate D2 e D3.

Il progetto del Centro Servizi per i mezzi pesanti ha un importo complessivo di 1 milione e 100mila euro di cui 900mila euro in arrivo dalla Regione e 200mila euro, oltre al terreno, co-finanziato da parte del comune di San Quirino.

Il grande parcheggio che avrà in dotazione una serie di servizi con punto ristoro, docce e bagni, sorgerà nella Zona Industriale di San Quirino lungo la strada regionale “251” ed avrà una superficie di oltre 9mila metri quadrati, oggi area a verde, con una posizione centrale e facilmente accessibile: in linea d’aria ci sono, infatti, 13 chilometri e mezzo dall’A28 con il collegamento diretto con l’A4; vicinanza alle Reti TEN-T, posizionandosi, quindi, come infrastruttura in una zona chiave per la logistica locale, nazionale ed europea a pochi chilometri da Pordenone. Il progetto – che interesserà circa 70 aziende della zona – consentirà di eliminare soste incontrollate lungo la viabilità del comune di San Quirino e aree limitrofe, migliorare la sicurezza stradale, garantire sicurezza agli autotrasportatori, ridurre l’abbandono di rifiuti, contribuire a una logistica sostenibile e allinearsi agli standard in materia della Unione Europea.

“I risultati che stiamo raccogliendo confermano la bontà della nostra scelta strategica: la convenzione tra il nostro comune e il NIP si sta dimostrando un volano fondamentale per lo sviluppo e la competitività della nostra zona industriale – dice il sindaco di San Quirino, Guido Scapolan -.

Siamo particolarmente soddisfatti perché questa sinergia sta funzionando con un’efficienza che va oltre le semplici aspettative. Il valore aggiunto del Consorzio risiede nella sua capacità di arrivare con capillarità e competenza tecnica proprio laddove un ente pubblico, per natura e tempi burocratici, fatica a spingersi. Auspico in un futuro non troppo lontano che la convenzione tra ente e Consorzio Industriale NIP porti ad altri significativi obbiettivi e progetti per la nostra zona industriale”.

Nel dettaglio saranno realizzati 26 stalli per ospitare i Tir, mentre tutta l’area sarà dotata di un moderno sistema di videosorveglianza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Ci saranno poi sistemi ICT per il monitoraggio dei posti accessibili, la gestione completamente automatizzata per il controllo degli accessi, oltre a colonnine di ricarica per mezzi con cella frigo e delimitazione dell’area di sosta mediante installazione di recinzione.

Ma non solo: il nuovo grande parcheggio avrà a disposizione un moderno centro servizi che si svilupperà su una superficie di 195 metri quadrati coperti e che comprenderà una sala ristoro, distributori self-service di alimenti e bevande, una zona lavanderia, servizi igienici con docce, area climatizzata, area fitness esterna; il tutto con accesso con apposito badge personalizzato. L’edificio, poi, sarà energeticamente autosufficiente grazie a un grande impianto fotovoltaico sulla copertura senza nessuna occupazione di suolo.

“L’intervento messo in atto – dice il direttore del Consorzio Industriale NIP, Saverio Maisto – rientra nella ottica dei servizi strategici del nostro Consorzio sul territorio, fattore chiave per l’insediamento di nuove imprese, allineamento delle zone industriali agli standard europei, predisposizione per futuri up-grade di banda e supporto per servizi cloud, IoT e scambio di dati massivo. Questo è il risultato della proficua collaborazione tra Nip e Comune, grazie al prezioso supporto della Regione, assessorato infrastrutture”.

L’opera avrà uno sviluppo di rete dorsale grazie alla realizzazione dell’infrastruttura principale lungo l’anello costituito da via Maniago, via Masieres, via degli Etruschi e via dei Longobardi che consentirà una facilità di connessione con la predisposizione per l’allacciamento individuale di ogni azienda attraverso un collegamento diretto dalla sede aziendale alla rete principale. E’ stata prevista anche una nuova viabilità per rendere ancora più sicura la circolazione in tutta la Zona Industriale. Il tutto avrà poi una copertura di rete grazie a Fibercop, leader nazionale nelle infrastrutture digitali.