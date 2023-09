LTA in prima linea con il Progetto di educazione ambientale “La Tua Acqua”

SESTO AL REGHENA – Un percorso educativo per sensibilizzare i ragazzi ad un uso più consapevole della risorsa acqua: è questo lo scopo del progetto didattico “La Tua Acqua” promosso da LTA per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado dei Comuni serviti da Livenza Tagliamento Acque.

Giunto alla sua sesta edizione il progetto didattico è caratterizzato da diversi incontri in classe della durata di circa due ore su temi a scelta, quali il ciclo idrico naturale e integrato, il recupero e depurazione delle acque, la qualità dell’acqua e l’inquinamento, l’impronta idrica e come gli stili di vita influiscono nel consumo d’acqua, con approfondimenti sulle pratiche di gestione sostenibile della stessa.

La possibilità, inoltre, di approcciare la tematica attraverso visite didattiche presso il Parco delle Fonti di Torrate (Chions – PN) dove guide esperte accompagnano i ragazzi ad una conoscenza più approfondita rispondendo a domande e curiosità.

Tutti gli iscritti all’iniziativa potranno usufruire della piattaforma digitale lta.scuolapark.it dove saranno a disposizione materiali didattici, video, giochi e molto altro per approfondire i temi legati all’acqua e all’ambiente in generale.

“Questo è un progetto che sosteniamo da anni con grande convincimento – afferma il Presidente di LTA, Andrea Vignaduzzo. Riteniamo che questa iniziativa sia un’opportunità importante per coinvolgere attivamente gli studenti dai 6 ai 14 anni per far comprendere loro l’importanza dell’acqua e delle pratiche di gestione sostenibile utili a preservarla. Mettere bambini e ragazzi nella condizione di conoscere il valore di questa risorsa, aggiunge, li renderà sicuramente in futuro dei cittadini più consapevoli”.

Iscrizioni aperte dal prossimo 11 settembre 2023.

Il Concorso

Nel contesto del progetto educativo, LTA ha ideato anche un’avvincente opportunità per gli studenti: il Concorso Didattico dedicato alla “BANDA DELL’ACQUA”, i personaggi che animano e caratterizzano i vari filoni di attività proposti alle classi. Tutti gli iscritti al percorso didattico avranno l’occasione di partecipare a questo stimolante concorso, progettato per arricchire il loro coinvolgimento nell’approfondimento dell’acqua e delle sue implicazioni.

Maggiori informazioni si possono trovare collegandosi al sito web: www.lta.it