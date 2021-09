Luce d’autunno, domenica 26 ultimo appuntamento a Spilimbergo

SPILIMBERGO – Si chiude domenica 26 settembre Luce d’autunno, la rassegna del festival Le Giornate della Luce, ideato da Gloria De Antoni e da lei diretto con Donato Guerra.

A Spilimbergo alle 18 al cinema Miotto, in collaborazione con Piano FVG, la proiezione del cortometraggio musicale Goldberg Serpentine Love, prodotto da Piano FVG – la realtà musicale diretta da Davide Fregona – con il Distretto Culturale del pianoforte presieduto da Dory Deriu Frasson e il Comune di Sacile.

Goldberg Serpentine Love – firmato dal regista Luca Coassin e prodotto e sceneggiato da Pasqualino Suppa – racconta la storia d’amore tra due giovani, mentre Sacile con la sua bellezza e i suoi scorci magici è la co-protagonista visiva del racconto: al centro sua maestà il pianoforte, strumento simbolo della città sul Livenza.

Protagonisti dell’intenso film musicale sono il giovane talento pianistico polacco Tymoteusz Bies, il giovane danzatore franco-marocchino di fama internazionale Amine Messaoudi e per il ruolo di protagonista la sedicenne sacilese esordiente Ilaria Moretto. Il plot racconta di un pianista che sta facendo le prove per prepararsi all’accompagnamento di un film dei fratelli Lumiere, la Danse Serpentine, e contemporaneamente di una giovane ragazza che sta guardando lo stesso film: inevitabile l’incontro e l’innamoramento dei due protagonisti.

Si tratta di una vera e propria danza visiva sulle note del pianoforte che esegue le celebri “Variazioni di Goldberg” di Bach, una danza “serpentina” che rende omaggio a uno dei più celebri frammenti di cinema delle origini: la “Danse Serpentine” dei fratelli Lumière del 1897.

L’introduzione del cortometraggio musicale sarà a cura di Davide Fregona e alla proiezione faranno seguito le performance di Ferdinando Mussutto al pianoforte con le coreografie della danzatrice Martina Tavano. Il programma musicale prevede brani di C. Debussy: Estampes, Pagodes, La soirée dans Grenade, Jardins sous la plouie di S. Rachmaninov: Preludio Op. 23 n. 2 in Sib magg. E di G. Gershwin: Rhapsody in Blue (piano solo version).

Il Festival Le Giornate della Luce è organizzato dall’Associazione Culturale Il Circolo di Spilimbergo con il sostegno di MiC, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Città di Spilimbergo, Fondazione Friuli, Friulovest Banca.