Pordenone Calcio: è online la nuova App dei ramarri

PORDENONE – C’è una grande novità ap…Pordenone: la App ufficiale del Pordenone Calcio, scaricabile da oggi su App Store e Google Play. Con l’App si può vivere in tempo reale il mondo neroverde, scoprendo in anteprima tutte le news del Club, potendo stare sempre connessi grazie alle notifiche push.

L’App permette ai tifosi di entrare in una dimensione esclusiva, in cui immergersi nel “dietro le quinte” della squadra impegnata nella sua terza stagione di Serie BKT e nel cuore pulsante del Club: il Settore giovanile.

Trovare l’App neroverde è semplice, basta inserire “Pordenone Calcio” nella barra di ricerca degli store, farla propria al 100% usufruendo di tutti i servizi lo è ancor di più: basta registrarsi – con pochi clic – nella sezione profilo. La registrazione è fondamentale per vivere appieno l’esperienza dell’App: gli utenti registrati potranno seguire, in particolare, le dirette testuali dei match, vedere per primissimi gli highlights e le interviste video dei pre e post partita, ricevere speciali promozioni. Si potranno anche attivare le notifiche push, per essere completamente connessi con le novità neroverdi.

L’App del Pordenone Calcio è stata realizzata da Simtech, una “sartoria digitale” capace di offrire soluzioni web realizzate su misura per ogni tipo di cliente. La sua sede è ad Aiello del Friuli, dove opera un team di giovani sviluppatori con elevate esperienze e competenze nel mondo delle tecnologie digitali.

P.G.