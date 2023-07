Maltempo, a Fiume Veneto chicchi di grandine come “palle da golf”

FIUME VENETO – Ancora un’altra notte sferzata da maltempo, vento forte e grandine a Fiume Veneto. Ben tre i fronti che si sono susseguiti tra le 21 di ieri, 24 e le 7 del mattino di oggi, 25 luglio.

Questa volta, rispetto al 13 luglio, il vento non ha divelto alberi, ma è stata la grandine, che ha raggiunto la dimensione di palle da golf, a creare danni ai tetti, agli impianti fotovoltaici, alle automobili e, perfino, ai cappotti delle case.

“Non ci stancheremo mai di ringraziare i volontari della Protezione Civile Fiume Veneto – dicono in Comune – che, anche stanotte, erano presenti con quattro squadre operative per i primi interventi di messa in sicurezza e che stamattina sono all’opera per fornire sacchi di sabbia ad alcuni cittadini di Cimpello e Bannia che si sono ritrovati il tetto scoperchiato”.