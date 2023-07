Al via in Val Colvera la magia del teatro contemporaneo

VAL COLVERA – Prende il via oggi, mercoledì 26 luglio, nella suggestiva cornice della Val Colvera la 16^ edizione di Brocante, incontro internazionale di circo contemporaneo che accoglierà artisti provenienti da tutta Europa.

Il titolo dell’edizione 2023 è “Le cose non pensate”. Lo spiega il direttore artistico Roberto Magro. “Brocante è diventata una manifestazione che riceve migliaia di spettatori e centinaia di artisti da tutto il mondo per incontrarsi nella meravigliosa Valcolvera e per far partecipare lo spettatore alle loro creazioni.

Cercando un titolo per quest’anno ci è venuto spontaneo “Le cose non pensate”: ci sono tanti modi di pensare e ci piacerebbe che a pensare non fosse solo la testa, ma tutto quanto il corpo. Questo titolo è importante anche perché fa pensare a quante persone vengono in Valcolvera a vedere Brocante senza pensare allo spettacolo che andranno a vedere e durante lo spettacolo stesso non pensano, ma ridono, piangono, si emozionano, applaudono ed è proprio questo il valore che vogliamo trasmettere”.

Spettacoli ma non soltanto: quest’anno Brocante è attrezzata anche di una roulotte bar alla quale sarà affiancato un gruppo musicale sempre diverso. “Quest’anno – sottolinea Magro – abbiamo voluto mettere un forte accento alla parte musicale per permettere al pubblico di ballare con noi, dialogare, conoscerci, stare assieme. Anche quest’anno inoltre sarà riproposto il libro di Brocante edito per la 15^ edizione del festival, che si potrà trovare negli stand durante le tre giorni dell’iniziativa”.

Il sipario degli spettacoli si alza oggi, ma Brocante ha già avuto un’interessante anteprima la settimana scorsa con un laboratorio di circo per adolescenti organizzato in collaborazione con Circo All’Incirca di Udine.

Gli spettacoli del mercoledì cominciano alle 16 e alle 18 con gli spettacoli itineranti: in borgo Menis “La pedra de fusta” della compagnia spagnola Eia, un working progress in cui lo spettatore è coinvolto nello spettacolo e lo farà in un modo curioso e inedito, portando dei pesi, in località Gorc “En plein air” con la compagnia austriaca Kogel Kollektiv che, coinvolgendo artisti svedesi e tedeschi, porta una proposta innovativa con una creazione specifica nella meravigliosa casa nel bosco di Stefano Fabbro attraverso l’utilizzo degli elementi presenti nella natura.

Questi spettacoli sono già sold out.

Per quanto riguarda la proposta serale, alle 21 a Frisanco sarà in scena al camping Valcolvera 2984 scritto e interpretato da Alessandro Maida, uno spettacolo distopico, postapocalittico in cui un clown si ritrova solo alla fine del mondo.

A seguire, dopo una camminata tra le vie di Frisanco, si giungerà a piazzetta Pognici verso le 22.45 dove si esibirà nella sua prima assoluta il nuovo gruppo pordenonese Black Athena: con le sue musiche farà scatenare il pubblico in una serata danzante.

Brocante è organizzato da Associazione Brocante con il sostegno di Friulovest Banca, PromoTurismo Friuli Venezia Giulia, Comune di Frisanco. Partner: Proloco di Frisanco, Circo all’inCirca, Circus Next, Cooperativa ITACA, ICCAR, Ente Regionale Parco delle Dolomiti Friulane.