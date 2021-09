Maniago, successo per la collettiva d’arte “Noli me tangere”

MANIAGO – Nelle Vecchie Scuderie dei Conti D’Attimis a Maniago (PN) è in corso la mostra “Noli me tangere”, collettiva d’arte di forte impatto emotivo che sta suscitando vivo interesse e che si potrà visitare fino al 12 settembre.

La potenza della locuzione che dà il titolo alla mostra e che fu pronunciata da Cristo risorto rivolgendosi a Maria Maddalena conferisce, secondo Carlo Fontanella curatore di questo interessante progetto artistico, un’aura di sacralità e al contempo un aspetto di contestuale attualità a causa dell’epidemia Covid-19.

Protagonisti della mostra sono Elena Ester Accardo e Massimo Urbani, Carlo Fontanella, Antonio Crivellari, Bruno Fadel, Claudio Mario Feruglio, Rita Grisostolo, Paola Gamba, Paolo Guglielmo Giorio, Virgilio Patarini, Domenico Scolaro e Marco Zanrosso.

Ogni artista, con il suo personale linguaggio, si fa interprete del grido di dolore della Terra per attrarre l’attenzione dei visitatori sulla crisi ecologica e climatica in atto e smuovere le coscienze perché, come scrive Chiara Tavella nel suo testo critico, “In tutte le opere di Noli me tangere… la Terra è diventata ben altro che madre, ben più che matrigna: la Terra è ora “problema”.

Mai come oggi il ruolo dell’artista, testimone della realtà che lo circonda, è fondamentale per far comprendere quanto la drammatica situazione che stiamo vivendo sia indissolubilmente legata a un paradigma di civiltà ormai sbagliato, è urgente il cambio di rotta, questo è il messaggio che ci viene trasmesso da questa mostra.

Orari mostra: lunedì 10/12; mercoledì e venerdì 16/19; sabato e domenica 10/12 – 16/19.

Franca Benvenuti