Memorial Claudio Cesca, il 17-18-19 a Lestans

LESTANS – Tutto pronto per il Memorial Claudio Cesca in programma sul campo di Lestans nei giorni 17-18-19 agosto 2023.

Il Memorial Cesca sarà un importante appuntamento che vedrà scontrarsi 6 formazioni in una tre giorni di gare da 45 minuti ciascuna. Per tutte le squadre partecipanti sarà quindi il primo test ufficiale, prima dell’antipasto di Coppa.

Giovedì 17 agosto scenderanno in campo le formazioni di Unione Smt, Ragogna Calcio e Asd Maniago per il triangolare “Finestra Moderna Srl”.

Questo il programma gare – Girone Finestra Moderna Srl:

Ore 19 * Unione Smt – Asd Maniago

Ore 20 * Ragogna Calcio – Asd Maniago

Ore 21 * Unione Smt – Ragogna Calcio

Venerdì 18 agosto in campo le squadre di Calcio Bannia, San Leonardo e Asd Diana per il triangolare “Eurograf”.

Questo il programma gare – Girone Eurograf:

Ore 19 * San Leonardo – Asd Diana

Ore 20 * Asd Diana – Calcio Bannia

Ore 21 * Calcio Bannia – San Leonardo

Sabato 19 agosto giornata conclusiva con semifinali e finali con questo programma:

Ore 16.30 – 3^ Finestra Moderna Srl vs 3^ Eurograf

Ore 17.30 – Semifinale 1^ Finestra Moderna Srl vs 2^ Eurograf

Ore 18.30 – Semifinale 2^ Finestra Moderna Srl vs 1^ Eurograf

Ore 19.30 – Finale 3/4 posto

Ore 20.30 – Finalissima Memorial

Durante tutta la manifestazione fornitissimo chiosco attivo.