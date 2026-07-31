Coldiretti Fvg Campagna Amica in tour 2026: il “cibo giusto” alle Grotte di Pradis il 2 agosto

PRADIS – Dopo le tappe di Malga Montasio e Sappada, il tour “Il cibo giusto” di Coldiretti Fvg Campagna Amica fa tappa alle Grotte di Pradis. Domenica 2 agosto, dalle 10 alle 18, lo straordinario sito naturalistico del Friuli occidentale ospiterà il terzo dei quattro appuntamenti dell’edizione 2026 dell’iniziativa, che si concluderà il 18 ottobre a Trieste, in piazza del Ponterosso.

Organizzato dalla Federazione regionale Coldiretti Fvg e da Campagna Amica, il tour punta a far conoscere la biodiversità e la sostenibilità dell’agricoltura italiana, il modello fondato sulla qualità e sulla distintività del Made in Italy agroalimentare e il dinamismo delle imprese agricole, con particolare attenzione ai giovani imprenditori.

«Le Grotte di Pradis rappresentano una cornice di grande fascino naturalistico e turistico – spiega il presidente regionale di Coldiretti Fvg Martin Figelj – nella quale porteremo il meglio dell’agricoltura regionale. Sarà un’occasione per valorizzare le produzioni del territorio e raccontare le tante esperienze di successo legate alla multifunzionalità: dagli agriturismi alle fattorie didattiche e sociali, fino alla vendita diretta, simbolo di un’agricoltura autentica e sempre più vicina ai cittadini».

«Il tour – aggiunge la responsabile di Campagna Amica Fvg Vanessa Orlando – continua a essere un’opportunità per mettere in contatto diretto consumatori e aziende agricole. Alle Grotte di Pradis i visitatori potranno trascorrere una giornata immersi nella natura, conoscere chi produce il cibo, scoprire le eccellenze del Friuli Venezia Giulia e degustare prodotti freschi e di qualità a chilometro zero, in un contesto che unisce ambiente, turismo e tradizioni».