Avis Fvg, prima di partire per le vacanze vai a donare

FVG – Estate, tempo di vacanza per molti. Ma per i malati che hanno esigenza di trasfusioni di sangue, le necessità non si fermano, neanche durante le ferie.

L’appello di AVIS regionale Friuli Venezia Giulia e del presidente Francesco Donno è proprio quello di rivolgersi al servizio trasfusionale, prima di fare le valigie.

I dati donazionali a fine giugno in regione sono positivi per il plasma: 2822 unità, necessarie per la cura di emofilia, immunodeficienze e malattie autoimmuni. Sono invece in sofferenza per il sangue, 5405 unità, in linea con le donazioni nazionali e superiori alle unità trasfuse, ma comunque sotto la media e quindi necessarie a fronte del periodo estivo in cui il fabbisogno aumenta, soprattutto per curare emergenze e chirurgia per interventi complessi, traumi, incidenti stradali e grandi ustioni.

“Ringraziamo tutti i nostri donatori per quanto già fanno – afferma il presidente di Avis regionale FVG Francesco Donno – e i volontari avisini che in regione si adoperano per informare la popolazione della necessità di sangue e plasma ed esortano alla donazione soprattutto in questo periodo di ferie estive, creano una rete di fiducia che ha come minimo comune denominatore la volontà di fare del bene. Il gesto, dunque, del dono gratuito: un piccolo atto di solidarietà, di pochi minuti, che alleggerirà la vacanza e la renderà più ricca. Citando Francesco D’Assisi

“È nel dare che riceviamo” non dimentichiamo perciò chi ha bisogno di noi: oggi hanno bisogno alcuni sconosciuti, e noi li aiuteremo, ma domani, forse, saremo noi a dover essere aiutati, sempre da sconosciuti. Un saluto caloroso e una buona donazione pre-vacanziera con AVIS”.