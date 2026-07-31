Paolo Fresu in concerto Two for three a Tramonti di Sopra il 2

TRAMONTI DI SOPRA – Arriva l’appuntamento più atteso della rassegna “La Montagna che non ti aspetti”: domenica 2 agosto alle 17.30, Two for Tree, il grande concerto-evento con Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura e l’Orchestra da Camera di Perugia, nell’area esterna della Sala Polifunzionale di Tramonti di Sopra (apertura cancelli ore 16.20).

Paolo Fresu, alla tromba, flicorno ed elettronica, Daniele Di Bonaventura, al bandoneon, e l’Orchestra da Camera di Perugia, in un progetto speciale nato da una sensibilità condivisa verso i temi ambientali e da una lunga collaborazione artistica tra i due musicisti.

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Two for Tree è molto più di un concerto: è un dialogo poetico tra suono e natura, tra improvvisazione, scrittura orchestrale e paesaggio. La tromba lirica e visionaria di Paolo Fresu, il respiro intenso del bandoneon di Daniele Di Bonaventura e il colore dell’Orchestra da Camera di Perugia costruiscono un’esperienza musicale sospesa, capace di attraversare jazz, musica contemporanea, spiritualità e ascolto ambientale.

Il concerto avrà anche il supporto dell’Orchestra d’Archi Blanc, la formazione con sede proprio a Tramonti e interamente dedicata agli strumenti ad arco, composta da musicisti attivi in importanti compagini orchestrali italiane e da giovani strumentisti under 35 provenienti dal Triveneto.

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Il progetto nasce come gesto artistico dedicato agli alberi e alla responsabilità collettiva verso il mondo naturale. La musica non viene pensata come elemento separato dal paesaggio, ma come parte di un grande organismo vivente: un suono che dialoga con l’aria, con le fronde, con la montagna, con il respiro del pubblico.

A Tramonti di Sopra, Two for Tree assume un valore particolare: il concerto arriva in un luogo incastonato tra le montagne friulane, nel cuore del Parco Naturale Dolomiti Friulane, trasformando l’area esterna della Sala Polifunzionale in uno spazio di ascolto condiviso tra arte, natura e comunità.

Durante il concerto, mamme e papà possono godersi la musica mentre i bambini saranno impegnati in “Spirito… sì Kodama”, il laboratorio creativo con Annalia Boldrin e Irene Biasin ispirato agli spiriti sacri delle foreste nella tradizione giapponese (posti limitati, età consigliata 6+, prenotazione su sito).

In caso di maltempo, il concerto si terrà al Palasport di Pordenone. L’evento è organizzato grazie al supporto dei comuni di Tramonti di Sopra e di Pordenone, Pordenone Fiere, Fondazione Friuli, Camera di Commercio Pordenone Udine, Edison, Fondazione Giovanni Santin Ets e Hotel Santin.