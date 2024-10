Montereale, il 29 via a corso formazione per educatori musicali

MONTEREALE VALCELLINA – Prende il via martedì 29 ottobre alle 19, il Corso di Formazione sul canto per educatori musicali promossi dalla Scuola di Musica Fadiesis che si terranno nell’ex latteria Malnisio in via A. Manzoni a Montereale.

Il corso condotto da Cristina Fedrigo, docente di pedagogia musicale al Conservatorio Tartini di Trieste, intende offrire ai partecipanti la possibilità di sperimentare la propria voce in gruppo.

Il corso, in particolare, costituisce un’occasione per acquisire competenze mirate sull’uso educativo del canto applicabili a diversi ambiti scolastici, ,amatoriali, personali).

Inoltre, oggi, nella stessa sede alle 18 inizia anche il Corso di educazione musicale per adulti. Non è richiesta alcuna esperienza precedente. (Per info [email protected] e te. 0434 439693).

Paola Dalle Molle