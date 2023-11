Morto Enrico Bellotto, presidente panificatori. Cordoglio Ascom

SAN VITO AL TAGLIAMENTO – Un lutto che ha colpito profondamento l’intera comunità di San Vito al Tagliamento l’improvvisa morte di Enrico Bellotto, 58 anni, noto imprenditore e presidente del gruppo provinciale Panificatori dell’Ascom-Confcommercio.

Il decesso dopo una lunga malattia che ha saputo combattere, per oltre dieci anni, grazie a una forza interiore e una determinazione che lo contraddistingueva e con l’affetto e l’amore della famiglia, la sua vera vita prima di ogni altra cosa. Nel dolore lascia la moglie Daniela, compagna anche nel lavoro, i figli Nicolò e Tommaso, la mamma Valeria e il fratello Carlo.

Dopo essersi diplomato alla scuola professionale di Cividale (Civiform), inizia la sua attività imprenditoriale a soli 21 anni aprendo, è il 1986, nella frazione di Ligugnana il primo panificio che di lì a pochi anni gestirà con Daniela diventata sua moglie.

Oggi l’attività, che conta di sei collaboratori assieme al figlio Tommaso oltre a una rivendita nel centro storico di San Vito, è punto di riferimento non solo per i prodotti da forno e dolci ma anche per la gastronomia.

«Enrico è stato un uomo di parola, sempre attento a garantire ogni impegno preso non solo nell’attività commerciale, ma anche negli incarichi svolti all’interno dell’associazione di categoria – spiega la moglie Daniela -. Fede e famiglia per Enrico erano valori inscindibili. La sua voglia di vivere è la sua fermezza sono stati ele mnti caratterizzanti per combattere ogni giorno la sua malattia».

Espressioni di cordoglio sono giunte alla famiglia dall’Ascom-Confcommercio, dai dipendenti, alla direzione e tutta la categoria dei panificatori.

Per il presidente Fabio Pillon, grande amico di Enrico con ruolo anche di vice nel consiglio mandamentale di San Vito, ci lascia «un grande imprenditore, una persona solare e propositiva che sapeva trasmettere una forza interiore unica. Lascia un grande vuoto in tutti noi».

I funerali avranno luogo mercoledì 15 novembre, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di Ligugnana, mentre il rosario sarà recitato martedì 14 alle 20.30.