Antonio Infanti

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 92

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Ne danno il triste annuncio la moglie Soaves, la figlia Christie,

il figlio Kevin, la nuora Barbara, i nipoti,

la sorella Caterina, il fratello Ioris, il cognato, la cognata

ed i parenti tutti.

Bagnarola di Sesto al Reghena, 29 settembre 2026

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Giovedì 1 ottobre alle ore 18.30

nella chiesa parrocchiale di Bagnarola

sarà celebrata una S. Messa in suffragio del caro Antonio.

 

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Riconoscenti si ringraziano

quanti vorranno onorarne la memoria.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

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