Antonio Infanti

di anni 92
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Ne danno il triste annuncio la moglie Soaves, la figlia Christie,
il figlio Kevin, la nuora Barbara, i nipoti,
la sorella Caterina, il fratello Ioris, il cognato, la cognata
ed i parenti tutti.
Bagnarola di Sesto al Reghena, 29 settembre 2026
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Giovedì 1 ottobre alle ore 18.30
nella chiesa parrocchiale di Bagnarola
sarà celebrata una S. Messa in suffragio del caro Antonio.
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Riconoscenti si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it