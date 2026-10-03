Poste centrali, al via lavori per nuovo spazio coworking

PORDENONE – Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Pordenone Santa Caterina (Poste Centrali) resterà temporaneamente chiuso al pubblico da lunedì 5 a martedì 20 ottobre 2026 per consentire l’esecuzione dei lavori infrastrutturali necessari alla realizzazione dello spazio coworking.

Dopo Sagrado, Sappada, Udine e Trieste, Poste Italiane attiverà anche a Pordenone un’area coworking all’interno del Palazzo delle Poste Centrali di via Santa Caterina. L’iniziativa rientra nel progetto nazionale “Spazi per l’Italia”, la linea di intervento del programma Polis dedicata alla creazione di una rete diffusa di ambienti di lavoro condivisi, moderni e accessibili, pensati per sostenere professionisti, imprese e comunità locali. La nuova struttura contribuirà ad ampliare l’offerta di servizi in città, valorizzando ulteriormente gli spazi dell’ufficio postale.

L’area sarà progettata per offrire uno spazio di lavoro contemporaneo, funzionale e accogliente, grazie a soluzioni tecnologiche avanzate, layout flessibili e particolare attenzione al comfort e alla qualità degli ambienti. Saranno disponibili uffici privati, un open space con postazioni dedicate e un’area break pensata per i momenti di pausa e socialità. Gli spazi risponderanno alle esigenze di professionisti, freelance, startup, piccole imprese e team di lavoro, garantendo massima flessibilità e funzionalità. Tutti gli ambienti saranno dotati di arredi moderni, connessione Wi-Fi, climatizzazione, servizi di pulizia e manutenzione, oltre all’accesso alle infrastrutture condivise.

Durante il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Pordenone 5, in via Candiani, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. In alternativa, per usufruire dei servizi anche nel pomeriggio, sarà disponibile l’ufficio postale di Pordenone 4, in via Montereale, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

Al termine dei lavori, l’ufficio postale di Pordenone Santa Caterina riaprirà regolarmente al pubblico con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.