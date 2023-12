Natale a Maniago, il rilancio del commercio

MANIAGO – Con l’accensione dell’albero e, per la prima volta, la pista di ghiaccio allestita in piazza Italia, torna il Natale nella Città delle coltellerie promosso dall’Ascom-Confcommercio mandamentale, in collaborazione con Comune e associazione Pro Maniago, Nip e Banca 360 FVG.

«Un risultato che premia il lavoro di squadra fatto in sinergia con commercianti ed esercenti che hanno saputo mettersi in gioco nuovamente dopo aver subito anni difficili dopo la pandemia» ha spiegato Flavio Rosolen presidente dell’associazione di categoria locale. «Finalmente abbiamo garantito un bel numero di eventi per questo Natale, così da rendere attrattivo e ospitale il nostro territorio.

Un obiettivo raggiunto grazie all’impegno e al contributo economico degli operatori commerciali: oltre cinquanta sono state le adesioni dei negozi a sostegno dell’intero progetto».

Quattro le casette allestite in piazza con prodotti tipici e dolci, mentre le associazioni locali proporranno piatti gastronomici. Le serate nei weekend saranno allietate da dj e gruppi musicali.

Sabato 16 dicembre ci sarà una carrozza con cavalli con giri gratuiti per i bambini, mentre domenica 17 via Roma ospiterà i mercatini, arti e mestieri in piazzetta Trento, angolo degli artisti in via Umberto e terrazza pizzeria All’Angolo; il 23 esposizione di auto.

Per tutto il periodo l’attrazione principale è la pista di ghiaccio, non sintetica ma di acqua cristallina, aperta dalle 15 alle 22 e dalle 10 alle 23 nei sabati e festivi. In funzione in piazza anche un’area relax con pini e pallet.

Per l’assessore al commercio, Sandra Zilli, questo Natale «ha “riacceso” la collaborazione fra Ascom, Pro Maniago e Comune, dando nuovo impulso all’attività di programma e di sviluppo del nostro territorio. Auspico che questa sinergia sia un valore aggiunto per le imprese mercantili e per l’intera comunità».