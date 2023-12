Lady Avventura “Donne protagoniste” a Purlilium-Natale 2023

PORCIA – Per la Rassegna “Donne protagoniste”, evento inserito nel ricco e interessante programma di appuntamenti

del Natale purliliese promossi dall’Amministrazione comunale di Porcia e dalla ProPorcia, Lady avventura ha

avuto il piacere e l’onore di essere intervistata dalla giornalista Cristina Savi.

L’incontro si è tenuto ieri mercoledì 6 dicembre 2023, presso l’Auditorium Diemoz di Porcia ed è stato curato e introdotto da Franca Benvenuti.

I saluti dell’Amministrazione comunale sono stati portati dalla vicesindaco e assessora alla Cultura Lorena Blarasin che ha ringraziato il gruppo di amiche viaggiatrici per aver accolto l’invito a Purlilium Natale 2023.

La Past President Fidapa-Pordenone Annamaria Poggioli ha desiderato ricordare con orgoglio l’appartenenza di Lady Avventura anche a Fidapa, un’associazione che si adopera per incoraggiare e promuovere le potenzialità delle donne nonché per favorire rapporti amichevoli, reciproca comprensione e proficua collaborazione fra le donne di tutto il mondo. Obiettivo che le “Donne Protagoniste” di questo meeting pongono tra le priorità nei loro viaggi.

Anche il Governatore del Panathlon Fvg Paolo Perin ha ringraziato le ladies, ambasciatrici e divulgatrici dei valori profondi che lo sport si prefigge di veicolare come agente di formazione e di valorizzazione della persona e strumento di solidarietà tra gli uomini e i popoli, per il materiale sportivo che Lady Avventura dona a bambini e bambine che incontra nei loro viaggi.

La fondatrice e leader del gruppo di viaggiatrici Romanina Santin, in un appassionante racconto supportato da un filmato e da una trentina di pannelli con splendide fotografie, ha riassunto la prima decade di viaggi compiuti da Lady Avventura.

Viaggi documentati nel libro “ 10 anni di avventure” recentemente presentato

per celebrare il grande traguardo raggiunto. Al folto pubblico presente in sala le Ladies hanno raccontato le loro attività e i progetti di solidarietà più significativi portati a compimento in Marocco, India , Sri Lanka, Guatemala, Myanmar, Brasile, Senegal, Mauritius, Albania e, durante la pandemia, a Lampedusa e all’Isola

d’Elba.

In tutti i paesi sopracitati Lady Avventura ha visitato orfanotrofi, scuole, comunità di donne in condizione di disagio, case per anziani e altre realtà bisognose di aiuto e ha offerto loro contributi, materiale e attrezzature scolastiche e sportive, indumenti, cibo, medicinali e, quando è stato possibile, ha realizzato ciò che era stato richiesto.

A concludere e incorniciare l’emozionante incontro la socia Fidapa Isabella Scotti ha recitato la poesia che ha composto e dedicato alle Ladies dal titolo “Our mission” pubblicata nel libro che “10 anni di avventure”.

Raffaella Ferli