Parte da Barcis, il 26, il tour regionale di Campagna Amica

BARCIS – Parte da Barcis il tour regionale di Campagna Amica promosso da Coldiretti con l’associazione dei produttori agricoli. Mercoledì 26 luglio, dalle 16 alle 21, in piazza Lungo Lago, saranno diciotto le aziende da tutta la regione che proporranno il meglio dei prodotti del territorio a chilometro zero.

Durante il mercato agricolo ci saranno proposte di street food agricolo, animazione per bambini, degustazioni. Barcis è stata scelta con Grado, Sappada e Trieste, come una località suggestiva con veduta sul lago che ben si ambienta con un mercato contadino oltre che essere stata scelta come una zona turistica che in questo periodo è particolarmente frequentata.

L’obiettivo degli organizzatori, è quello di presentare il meglio delle eccellenze regionali e far scoprire ai visitatori gli imprenditori agricoli che coltivano e trasformano i prodotti direttamente nelle loro aziende.