Brocante, dal 26 al 28 luglio, magia teatro contemporaneo

VAL COLVERA – Dal 2006 gli straordinari, suggestivi e selvaggi scenari della Val Colvera fanno da cornice a Brocante, incontro internazionale di circo contemporaneo, che ritorna quest’anno, per la 16^ edizione, da mercoledì 26 a venerdì 28 luglio.

Il titolo dell’edizione 2023 è “Le cose non pensate”: quest’anno Brocante vuole dare spazio d’espressione ad artisti di circo che hanno scritto e inventato un loro linguaggio scenico unico, perché intimo.

“L’artista di circo ha fatto di una certa normalità il suo pane quotidiano – scrive il direttore artistico Roberto Magro, spiegando la filosofia pensata per l’edizione 2023 – come lanciare a 5 palline in aria, e non solo con le mani. Normale è anche salire e scendere una corda per ore o ripetere lo stesso gesto, imparandolo a eseguire anche a occhi chiusi, per vederlo meglio. Cambiare la grammatica e la sintassi del quotidiano e trascriverla all’interno del pentagramma scenico è il passo successivo che ogni circense fa quando si converte in autore e scrive uno spettacolo”.

Alla sua sedicesima edizione, Brocante sceglie una versione decisamente più intimista rispetto alle passate, presentando per la prima volta nelle serate degli spettacoli uninominali.

“All’alba del 2006, quando un gruppo di artisti italiani decise di offrire i propri spettacoli agli abitanti della Val Colvera – sottolinea Magro – nessuno avrebbe mai pensato che quasi vent’anni dopo Brocante sarebbe diventato un punto di arrivo e di partenza per moltissimi artisti di circo di tutto il mondo. Si può proprio definire: la bellezza delle cose non pensate”.

Quest’anno il programma della tre giorni di Brocante parte a Frisanco, per proseguire il secondo giorno a Casasola e concludere a Poffabro.

IL PROGRAMMA

Il sipario su Brocante 2023 si alza mercoledì 26 luglio. Già sold out gli appuntamenti itineranti dei pomeriggi di mercoledì 26 e giovedì 27 luglio “La pedra de fusta” degli spagnoli Circo Eia e “En Plein Air” del collettivo austriaco Kogel Kollektiv.

L’accesso è libero e senza prenotazione a tutti gli spettacoli serali. La prima serata è in programma alle 21 a Frisanco con ”2984” con Alessandro Maida, una performance ambientata in un pianeta ridotto a un deserto roccioso dove un essere, forse l’ultimo della razza umana, sopravvive grazie a una simbiosi con pietre, sabbia e sassi, vagando alla ricerca di tesori coi quali condividere il presente, testimonianza di un passato che non conosce: “2984” è il punto di convergenza di linguaggi e poetiche in cui manipolazione, danza, narrativa, equilibrismo e teatro sono dosati con cura per tracciare un percorso che porta a una serena accettazione della fine del mondo. A seguire, alle 22, ci sarà una camminata per le vie di Frisanco e alle 22.45 in piazzetta Pognici concerto dei Black Athena, in un evento che unisce campionamento di dischi in vinile, strumenti dal vivo e live dub mixing.

Giovedì 27 luglio il clou degli eventi si sposta a Casasola alle 21 con lo spettacolo “Cuerdo” di Karl Stets, performer, musicista e regista danese: in scena un uomo, una valigia, alcune corde e 9 trappole per topi in uno spettacolo in cui la tensione dei film horror incontrano il clown. Alle 22.30 si prosegue con la musica dei Lu Gruppu, formazione musicale pordenonese che punta a recuperare e tramandare la musica popolare del Sud Italia e non solo, con tarantelle siciliane, pizzica salentina, brani della tradizione campana e calabrese: per la serata di Brocante, racconteranno storie, canteranno una ninna nanna e sussurreranno una poesia. Alle 23 la giornata si completerà con lo spettacolo “Foradada” di Àfrica Llorens Moll, 35enne nata a Igualada, cresciuta in un piccolo villaggio della Catalogna e poi trasferitasi a Barcellona, dove si innamora del circo. Lungo la strada incontra Amer, con il quale impara la tecnica del “mano a mano” creando diverse performance, proposte in spettacoli di successo in Spagna e all’estero. A Brocante proporranno “Foradada”, ispirato alla leggenda della montagna di Montserrat, in cui la protagonista attraversa le proprie prigioni: cesti di vimini e acrobazie sono il linguaggio etico circense da lei utilizzato.

Venerdì 28 luglio a Poffabro va in scena lo spettacolo “Le cose non pensate”, creazione circolare creata appositamente dagli artisti internazionali che si sono esibiti in questi giorni a Brocante.

Alle 23.30, al Mushroom studio in località Lunghet si balla fino a notte con Paolo Forte, fisarmonicista, maestro di improvvisazione, esploratore di ambienti dalle caratteristiche acustiche peculiari, in grado di creare nuova musica, mai composta a tavolino ma “cucita” su misura in funzione del luogo in cui si trova.

I suoi concerti sono un misto tra brani originali e altri improvvisati: questo rende ogni evento unico e irripetibile. A Paolo Forte si affianca per questa serata Enrico Berto, musicista e produttore, alternative psychedelic rock con esperienze e collaborazioni internazionali e proprietario del Mushroom Studio.

La giusta chiusura di questa unica ed imperdibile sedicesima edizione.

Brocante è organizzato da Associazione Brocante con il sostegno di Friulovest Banca, PromoTurismo Friuli Venezia Giulia, Comune di Frisanco. Partner: Proloco di Frisanco, Circo all’inCirca, Circus Next, Cooperativa ITACA, ICCAR, Ente Regionale Parco delle Dolomiti Friulane.