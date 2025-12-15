“Poesie nel cuore di Porcia”, libro Neri il 19 al Diemoz

PORCIA – Venerdì 19 dicembre, alle 17.30 a Porcia, nell’Auditorium R. Diemoz, Massimo Neri presenterà “Poesia nel cuore di Porcia”, libro che testimonia il legame profondo del dottor Neri con il territorio e la comunità purliliese. Un viaggio poetico e profondo dentro l’anima di Porcia, alla scoperta o riscoperta di storie, volti, ricordi e luoghi che Neri, con sensibilità ed attenzione, racconta in versi perché la poesia è uno sguardo sul mondo capace di attraversare il tempo e le culture comunicando emozioni, pensieri e valori universali.

Il libro è il frutto di un intenso lavoro di collaborazione con il Circolo fotografico “La Finestra” e con altre importanti realtà associative del territorio con capofila l’UTLE di Porcia che ne è l’editore perché, come ha scritto la presidente Graziella Moras, la pubblicazione di questa raccolta poetica ha significato dare continuità alla missione dell’UTLE: coltivare la cultura, promuovere il dialogo, rafforzare il senso di appartenenza.

Nel corso dell’incontro Massimo Neri insieme a Franca Benvenuti, autrice della prefazione, affronterà alcuni dei temi presenti nel libro. La serata sarà impreziosita dalle interpretazioni musicali di Maria Grazia Di Donato ed Enzo Samaritani.

La pubblicazione gode del patrocinio e del contributo del Comune di Porcia e la sua presentazione in anteprima rientra nel programma annuale dell’attività dell’UTLE e nel ricco calendario degli eventi del Purlilium Natale.

Massimo Neri, è nato a Roma nel 1956. Dopo essersi laureato in Medicina e specializzato in Ortopedia si è trasferito a Pordenone dove si è dedicato in particolare alla Traumatologia Sportiva e alla Chirurgia del Piede. Appassionato di poesia, inizia a comporre sonetti nel 1986, rimanendo nell’ambito ospedaliero. Nel 2012 dà inizio al filone storico della sua produzione di poesie in romanesco.

Nel 2019 passa a rimare in italiano con il libro “Dalla stanza di Miriam”: in occasione dell’uscita di questo testo, l’Autore ha messo in rete il sito ww.massimoneripoeta.it in cui viene ripercorsa tutta la sua vita artistica e dato ampio spazio al suo Progetto a favore dei Borghi, Paesi e Città d’Italia di cui fanno parte “Andando per Borghi” (2021), “CORA” (2022), “Sospesi nel tempo” e “Abbracciando Villalago” (2023), “Sotto questo stesso cielo” e “Poetico sguardo su Castelfidardo” (2024) e “Sulle lacustri sponde”, “Incontrandoci a Fornelli”, “Dimora accogliente” e “Poesia nel cuore di Porcia” stampati nel 2025.

Franca Benvenuti