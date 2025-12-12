Premio giornalistico Simona Cigana all’insegna della tutela dei diritti. I premiati

AVIANO – Per il 16° anno consecutivo il Circolo della stampa di Pordenone – ideatore e promotore del concorso giornalistico annuale, nazionale, multimediale, multilingue “Premio Simona Cigana” – ripropone i valori di fondo dell’iniziativa che riguarda tutti i giornalisti italiani: l’attenzione dei media italiani ed esteri al Friuli Venezia Giulia; la difesa dell’informazione a sostegno della libertà, della democrazia e della pace; il mantenimento del ricordo di Simona Cigana, la giovane giornalista avianese alla quale è intitolato il concorso; il sostegno costante all’affermazione delle pari opportunità uomo-donna nel rispetto reciproco di genere e contro stereotipi e sopraffazioni.

CERIMONIA. L’occasione è offerta dalla cerimonia conclusiva della XVI edizione (2024-2025) e dell’apertura ufficiale della XVII edizione (2025-2026), una vera e propria festa dell’informazione, ospitata oggi nel salone d’onore di Palazzo Carraro-Menegozzi, ad Aviano (Pordenone). L’evento è stato aperto con la commovente consegna a Luisa e Bruno Cigana (genitori di Simona e co-sponsor) del simbolico mazzo di rose bianche con al centro una rosa rossa del Direttivo del Circolo della stampa, ed è proseguito con la premiazione dei 34 finalisti delle 5 Categorie concorsuali (Inchiesta, Sport, Artigianato, Sociale/Lavoro, Aviano/Avianese) e del “Fuori concorso” riservato ai giornalisti-scrittori.

Numerosi gli interventi di saluto pronunciati dagli ospiti e i messaggi di adesione, a partire da quelli del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, del presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e del ministro Luca Ciriani.

OSPITI. Il Circolo della stampa di Pordenone – rappresentato dal presidente Pietro Angelillo e dai consiglieri Daniela Perotto, Lucio Leandrin, Edoardo Fabris, Giorgio Simonetti. Giorgio Rizzo – ha condiviso i princìpi del “Premio Simona Cigana” con numerosi ospiti, tra i quali gli assessori comunali Guglielmina Cucci (Comune di Pordenone), Andrea Menegoz (Comune di Aviano), gli sponsor Paolo Rambaldini (presidente della BCC Pordenonese e Monsile), Silvano Pascolo (presidente di Confartigianato Pordenone), Giovanni di Benedetto (presidente di Itas Pordenone), Bruno Carraro (presidente di Domovip Europa), Davide Pivetta (Conad Aviano), la vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti del FVG Paola Dalle Molle, il delegato provinciale del Coni Dorino De Crignis e numerosi patrocinatori. Presenti anche i rappresentanti dei comitati per la canonizzazione di Padre Marco d’Aviano e di Carlo d’Asburgo l’ultimo imperatore d’Austria-Ungheria.

SOCI ONORARI. Nell’occasione sono stati conferiti i titoli di Socio Onorario del Circolo della stampa di Pordenone, al giornalista Sigfrido Cescut (alla memoria) e all’imprenditore pordenonese Giovanni Di Benedetto.

16CIGANA – PREMIATI E SEGNALATI