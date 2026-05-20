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Tensioni alla commemorazione di Grilz a Trieste, ferito un giornalista. Solidarietà Odg

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

TRIESTE – Momenti di forte tensione a Trieste, dove si sono verificati scontri tra manifestanti durante una commemorazione in ricordo di Almerigo Grilz organizzata davanti all’ex sede del Fronte della gioventù, in via Paduina, nei pressi di viale Venti Settembre.

Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di antagonisti che contestava la cerimonia sarebbe entrato in contatto con i partecipanti all’iniziativa, facendo degenerare rapidamente la situazione. Nel corso del parapiglia sarebbero stati lanciati anche tavolini e sedie dei locali della zona.

Negli scontri è rimasto ferito il giornalista de Il Piccolo Gianpaolo Sarti, presente sul posto per seguire l’evento.

Sul luogo sono intervenuti gli agenti della polizia in tenuta antisommossa, che hanno utilizzato gli scudi per separare le due fazioni e riportare la calma. Presente anche un reparto dei carabinieri. La Digos ha avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica degli incidenti e individuare eventuali responsabilità.

Sull’accaduto si sono espressi l’Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia e il Consiglio Nazionale dell’Ordine che “stigmatizzano l’ennesimo episodio di violenza nei confronti di un giornalista, il collega Gianpaolo Sarti. Dire che si sia superato il livello di guardia risulta a questo punto anche riduttivo. Lo stesso collega era già stato vittima di un’aggressione e poco è cambiato in questo periodo in termini di difesa dell’incolumità di chi svolge solamente il propio lavoro. In tal senso si chiede anche alle forze dell’ordine una maggiore sensibilità e difesa dei giornalisti, a maggior ragione in presenza di manifestazioni che nascono già a rischio. L’Ordine dei Giornalisti continuerà a vigilare e a farsi parte attiva affinché episodi del genere non si ripetano e, soprattutto, non rimangano impuniti. Quanto avvenuto a Trieste – sottolinea in particolare l’Ordine nazionale – conferma l’urgenza di introdurre le aggravanti per le aggressioni e minacce ai giornalisti che sono invece state stralciate dal Decreto Sicurezza del Governo nazionale rallentandone l’iter di approvazione”.

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