25.7 C
Pordenone
venerdì , 8 Agosto 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Premio Letterario Nazionale Malattia della Vallata, 37^ edizione a Franca Grisoni

Provincia
Aggiornato:
Maurizio Pertegato
By Maurizio Pertegato

BARCIS – Fondato nel 1988 il Premio Giuseppe Malattia della Vallata è nato dal desiderio di tenere vivo il ricordo del “Cantore della Valcellina” di cui quest’anno ricorre il 150°anniversario della nascita.
Giunto alla XXXVII edizione, dallo scorso anno il Premio ha rinnovato la sua formula diventando Premio alla carriera riservato a un poeta che abbia scritto nei dialetti e nelle lingue minoritarie esprimendo la vitalità delle parlate locali.

Il Comitato del Premio presieduto da Giacomo Vit e composto da Fabio Franzin, Roberto Malattia, Maurizio Salvador, Fabio Maria Serpilli e Annalisa Teodorani ha scelto il nome del vincitore.

La scelta è stata annunciata da Maurizio Salvador, Roberto Malattia e Giacomo Vit in rappresentanza delle Giurie del Premio la sera del 7 agosto in occasione del concerto “Voci di Luoghi”, che ogni anno si tiene a Barcis quale omaggio al Premio Giuseppe Malattia della Vallata e, questʼanno, ai 150 anni dalla nascita del poeta.

Il Premio Giuseppe Malattia della Vallata è stato assegnato alla poetessa Franca Grisoni per aver elevato la sua parlata di Sirmione (Brescia) a lingua della poesia, cercandone con notevole perizia la musicalità, e pervenendo a un dettato originale, mai venuto meno nel tempo. Franca Grisoni (1945) ha iniziato a scrivere nel dialetto di Sirmione, sua città natale e dove vive tuttora. Ha esordito con la raccolta dialettale La böba nel 1986, con la quale ha vinto, nel 1987, il premio Bagutta nella sezione “opera prima”; a essa sono seguite negli anni numerose altre pubblicazioni.

Il vincitore del Premio Giuseppe Malattia della Vallata sarà protagonista di un incontro a pordenonelegge giovedì 18 settembre 2025 alle ore 20.30 a Pordenone, alla Libreria della Poesia a Palazzo Gregoris, nel corso del quale avrà luogo la cerimonia di premiazione.

Il Premio Giuseppe Malattia della Vallata è organizzato dal Comune di Barcis e dalla Pro Barcis, in collaborazione con la Fondazione Pordenonelegge e il Circolo Culturale Menocchio, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Gialean.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.