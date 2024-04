Sagra del Vino, domenica 28 Casarsa si gemella con Sesto al Reghena

CASARSA DELLA DELIZIA – Sarà una giornata all’insegna del vino e della gastronomia quella di domenica 28 aprile a Casarsa della Delizia durante la Sagra del Vino. Tra i vari eventi da segnalare il gemellaggio tra le Città del Vino di Casarsa e Sesto al Reghena, che per l’occasione porterà alla manifestazione la banda della Società filarmonica di Bagnarola. L’incontro tra le due realtà inizierà alle 10.30 in Sala Consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich con il Convegno regionale Città del Vino: si parlerà di vendemmia turistica, polizia rurale e moderne stazioni di lavaggio mezzi agricoli. Sempre nel contesto del palazzo municipale da non perdere la mostra Piatti d’Arte dell’artista casarsese Alberio Castellarin. Al pomeriggio da non perdere per i golosi alle 18 nel parcheggio coperto della cooperativa il Coop Cooking Chef Experience. Uno show cooking in cui Ambra Decaro e Alberto Bombardella chef e docenti dello IAL Scuola Alberghiera Aviano prepareranno un menù con ingredienti a marchio Coop Casarsa abbinati con Vini La Delizia. E inoltre alle 17 di nuovo in municipio l’incontro Vino Veritas – Il Vino nel Friuli romano. Relatore Alviano Scarel, a cura del Gruppo Archeologico Aquileiese. Come sempre luna park, chioschi, enoteca Amateca (dove alle 11 si terrà il training di spumanti Filari di bolle con Ais Fvg), mostre, sport con gli arcieri e danza, mercatini, teatro di strada, musica e molto altro ancora.

Questo il programma completo della giornata

DOMENICA 28 APRILE 2024

Domenica 28 aprile alla Sagra del Vino di Casarsa si parte alle 10 con il Mercatino Arti, Sapori, Antichi Mestieri e Creatività in via G. Pasolini, via Risorgimento, via Valvasone, via Menotti. Alle 10 e nel pomeriggio alle 15, dimostrazione con tiro con l’arco a cura di ASD Arcieri della Fenice FVG nel giardino di Palazzo Burovich de Zmajevich e Spazio per Bambini 4M3 Aps in via Pasolini, decorazione formine in gesso che verranno regalate ai bambini. Partecipazione gratuita.

Alle 10.30 in Sala Consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich, il Convegno regionale Città del Vino. Incontro annuale delle Città del Vino del Friuli occidentale: quest’anno Casarsa della Delizia accoglie Sesto al Reghena. Tematiche: Vendemmia turistica didattica (progetto Città del Vino FVG – PromoTurismoFVG), Regolamento intercomunale di Polizia rurale (progetto Città del Vino FVG – Università degli Studi di Udine), Stazione lavaggio mezzi agricoli: il progetto del Comune di Casarsa e l’esperienza della Cantina Produttori Ramuscello e San Vito. Brindisi finale con vini di Casarsa e Sesto al Reghena.

Alle 11, apertura luna park e chioschi enogastronomici e sempre alle 11 in Amateca, isola centrale di via XXIV Maggio, Training Filari di bolle, degustazione guidata dei vincitori di Filari di Bolle con Mauro Rusalem a cura di AIS FVG. Posti limitati, prenotazione solo via WhatsApp al 338 7874972. Alle 11.30 la Società filarmonica di Bagnarola suonerà per le vie del centro.

Alle 15, esibizione dei ragazzi di hip hop, danza moderna, balli standard, latini, sincro latin, con la straordinaria partecipazione dei campioni italiani di danze standard a cura di Oasi Danze&Fitness.

Alle 17, in Sala Consiliare di Palazzo Burovich de Zmajevich, in Vino Veritas – Il Vino nel Friuli romano. Relatore Alviano Scarel, a cura del Gruppo Archeologico Aquileiese. La civiltà romana è permeata fin dalla sua origine dal “prodotto vino” che ha assunto significati diversi: alimentare, sacro, economico, artistico, poetico e simbolico. Anche la nostra regione ha partecipato con la diffusione della coltivazione della vite in tutto il territorio, dove ancor oggi si possono incontrarne le testimonianze, come ad esempio la bimillenaria tradizione di “maritare le viti agli alberi” e il rinvenimento di ville rustiche con impianti di vinificazione e anfore vinarie. Un patrimonio di conoscenze che ci appartiene e che arricchisce il nostro Friuli.

Alle 18, nel parcheggio coperto Coop Casarsa, in via XXIV Maggio 11, il Coop Cooking Chef Experience. Uno show cooking in cui Ambra Decaro e Alberto Bombardella chef e docenti dello IAL Scuola Alberghiera Aviano prepareranno un menù con ingredienti a marchio Coop, abbinato con Vini La Delizia. Alla Coop Cooking Chef Experience si potranno assaggiare: Antipasto Insalata di primavera con asparagi, misticanze, pomodorino ciliegino semisecco, olive taggiasche, ovetto di quaglia e ricotta affumicata su piatto di pane carasau. Primo piatto Risotto carnaroli alle spinacine novelle, stracciatella di bufala e fragole al pepe verde. L’incontro sarà moderato da Maria Teresa Gasparet di Sorsi e Percorsi e da Paola Gottardo di Bacco & Demetra.

Dalle 16 alle 19, tanti spettacoli con gli artisti di strada. Alle 16 e alle 18 in piazza Cavour Elements – Rakesh Lord of the full Moon. Una performance di grande concentrazione, capacità fisiche, mentali e tecnica, che si prefigge di trasportare lo spettatore in un esotico viaggio alla scoperta delle flow arts, del fachirisimo e della pirotecnica. Ogni strumento o esecuzione richiama gli elementi naturali: terra, aria, fuoco, acqua, luce. Alle 16.30 e alle 18.30, La Vedova spettacolo itinerante per le vie del centro. Incontrare Madame Miseria, vedova di Turo, è un po’ come giocare a scacchi con il destino: talvolta ha in serbo per te una sorpresa,

forse un batticuore, ed altre…ti fa la linguaccia!

Alle 17 e alle 19 in piazza Cavour, Fuori Pista, Uno spettacolo comico dove l’improvvisazione la fa da padrone e la giocoleria e le gags vengono proposte con la maestria e la leggerezza di questo attempato “one man show”. Numeri con i piatti cinesi, la mini-bike, le torce infuocate, il rola bola, le clave, il diabolo, il ball-spinning e tanto altro.

Alle 18, allo Zeb Café, Tanqueray Night con Lorenzo Moretto e GG vox. Alle 18, Tais e Crostins – L’aperitivo e crostini in fantasia, cantina Tollo – Selezione vini Abruzzo al Bar Agli Amici in Piazza Italia. Alle 19, Concerto The Overlook Unplugged all’Amateca, isola centrale di via XXIV maggio.