San Quirino, il sindaco Scapolan si iscrive a FdI

SAN QUIRINO – Il sindaco di San Quirino Guido Scapolan si è iscritto a Fratelli d’Italia. L’adesione è stata ufficializzata con la partecipazione del primo cittadino alla Scuola

Amministratori organizzata dal coordinamento provinciale a Piancavallo, alla presenza in particolare del ministro Luca Ciriani e del coordinatore Emanuele Loperfido.

Dichiarazione coordinatore Loperfido: “L’entrata in Fratelli d’Italia del sindaco Scapolan, persona di valore e amministratore che sta dimostrando grandi capacità, è ulteriore conferma di come il progetto politico guidato da Giorgia Meloni sia un riferimento sempre più forte per gli amministratori, i cittadini e il territorio.

Il coinvolgimento generale è sempre più attivo e radica il consenso. La nostra rappresentanza nei Comuni, con sindaci, assessori e consiglieri, è sempre più numerosa e siamo pronti a nuove sfide”.

Dichiarazione sindaco Scapolan: “Per me è stato un passaggio naturale. Sono da sempre vicino al partito, in cui trovo piena collocazione e identificazione. Ringrazio in particolare il coordinatore Loperfido e il ministro Ciriani per il benvenuto ufficiale oltre che tutti gli amministratori con cui avremo occasione di confrontarci e collaborare insieme per il bene di San Quirino.

Lavoriamo per rafforzare Fratelli d’Italia, dai territori e per i territori, ascoltando le comunità. Con profonda passione per amministrazione e politica, la stessa passione che mi ha portato all’impegno per il mio Comune e all’iscrizione al partito”.