Spettacolo di beneficenza per l’Area giovani del Cro Aviano

MANIAGO – Con oltre mille biglietti venduti e la partecipazione di trenta prestigiose scuole di danza provenienti dal Veneto e Friuli Venezia Giulia (diverse sono state escluse per motivi organizzativi), si è conclusa con successo la nona edizione di ‘Attimi di vita in punta di piedi’.

Uno spettacolo di beneficenza dedicato all’Area giovani del Cro di Aviano, curato dall’associazione Studiodanza – diretta da Rita Gentile – e Studio FB Uno al teatro Verdi di Maniago il 25 e 26 novembre scorso, grazie anche al sostegno di Banca 360 FVg e la collaborazione di Ascom-Confcommercio mandamentale, Città di Maniago, associazione Pro, Acsi e Gioventù maniaghese.

Il leitmotiv della manifestazione, una vera sinfonia di balletti, è quello di avvicinare tutti gli allievi al valore della solidarietà e alle relazioni con chi ne ha bisogno. Per gli organizzatori esibirsi su un palco per raccogliere fondi “sono gesti che rappresentano un importante aiuto per i meno fortunati”.

Il progetto di quest’anno è stato intitolato alla memoria di Ilaria Di Carlo, giovane ragazza scomparsa due anni fa che piaceva identificarsi nella cultura delle farfalle. Un simbolo che è stato riprodotto su coloratissime tazze, create da Vanna Bianchin, realizzate per l’evento Attimi di vita al fine di sostenere maggiormente la raccolta fondi.

Ora si sta preparando la consegna di quanto raccolto prima e dopo lo spettacolo (nelle passate edizioni le donazioni hanno superato la somma di 50mila euro). La cerimonia si terrà in occasione delle prossime festività natalizie al Cro di Aviano, nello spazio Area giovani dedicato alle cure oncologiche specializzate per l’adolescenza. Qui i giovani, dai 14 ai 24 anni, sono assistiti ‘su misura’ non solo a livello sanitario, ma anche relazionale.

Sarà presente il responsabile della struttura Maurizio Mascarin.

Nella foto gli allievi delle scuole di danza sul palco del Verdi di Maniago.