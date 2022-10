Spilimbergo si promuove a Klagenfurt e Nova Gorica con Pordenone ArtandFood

SPILIMBERGO – Spilimbergo protagonista all’evento “Pordenone arteandfood” che si svolgerà a Poredenone il 7-8e 9 ottobre. Alla sua terza edizione in programma il 7, 8 e 9 ottobre, Pordenone ArtandFood, evento che unisce e coniuga enogastronomia arte e cultura, vedrà tra i suoi protagonisti anche la Città del mosaico.

L’Amministrazione comunale di Spilimbergo, tramite l’Assessorato al turismo e alle attività produttive, ha infatti avviato una collaborazione con la Camera di commercio di Pordenone-Udine e l’azienda speciale ConCentro, che organizzano l’evento assieme all’Assessorato al Turismo del Comune di Pordenone e per questo ha partecipato anche alle presentazioni oltre confine che caratterizzano una edizione 2022 della manifestazione che amplia gli orizzonti, nell’ottica di affermarsi anche a livello internazionale iniziando dai propri vicini di casa, Austria e Slovenia.

“Partecipare a Pordenone Art and Food – afferma l’Assessora al turismo Anna Bidoli, presente sia a Klagenfurt, che a Nova Goriza – è per noi una importante opportunità per promuovere e valorizzare le eccellenze locali, che compartecipano a definire l’identità culinaria del Friuli Occidentale, congiuntamente alla promozione dell’arte e della cultura della città oltre i confini locali. La città di Spilimbergo e il suo territorio contermine si legano da sempre all’enogastronomia, al buon cibo e ai prodotti vitivinicoli”.

L’assessora non ha mancato di ricordare agli ospiti stranieri i 100 anni della nascita della Scuola Mosaicisti del Friuli, Scuola che rimane un unicum nella formazione e per la sperimentazione della lavorazione del mosaico, legandosi indissolubilmente alle tradizioni, radicate da generazioni nel tessuto locale della Città.

Allo stesso modo ha portato all’attenzione le aziende dello Spilimberghese, selezionate da Camera di Commercio, anch’esse coinvolte nei due eventi e che hanno proposto un assaggio di ciò che si potrà gustare durante il Festival: pasticceria Venier, Salumificio Marascutti, Formaggi Tosoni e i vini di Ronco Margherita.

In esposizione anche alcuni pezzi della mostra “Mosaico da Indossare”, curata da Adriana Bardellotto, che sarà visibile durante Pordenone ArtandFood a Palazzo Montereale Mantica nella Città sul Noncello: abiti di alta sartoria artigianale valorizzati con preziosi inserti in mosaico, che hanno affascinato le autorità presenti.

La visita a Nova Goriza capitale europea della cultura 2025 assieme a Gorizia, ha dato modo a Bidoli, in qualità di assessora al turismo e alle attività produttive, di lanciare l’avvio di un percorso di possibili future collaborazioni, che andranno a rafforzare il percorso già intrapreso con Gorizia, dove verrà presentata la significativa mostra fotografica “Mosaico in bianco e nero” nel 2023.

“Per una Amministrazione come la nostra – conclude Bidoli – che ha da sempre quale obiettivo quello di promuovere le molte identità della Città del mosaico, affermandosi sempre più come meta turistica da inserire anche nei canali oltre confine, la partecipazione ad entrambi gli eventi transfrontalieri è stata una occasione importante che ci permette di consolidare passo passo il percorso intrapreso, alzando l’asticella verso traguardi sempre nuovi”.