Svolta storica, l’Afds Aviano ha il suo primo presidente donna

AVIANO – Un passaggio di testimone destinato a rimanere storico, nel segno della continuità ma con lo sguardo rivolto al futuro. Dopo ben quarant’anni di straordinaria e instancabile presidenza, Mauro Strasorier lascia la guida della sezione di Aviano dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue (Afds). Al suo posto subentra Cinzia Bonasoro, prima presidente donna nella storia della sezione, nominata dal nuovo Consiglio direttivo eletto dall’Assemblea degli iscritti.

Già consigliera dal 2018 e rappresentante di zona dal 2022, Bonasoro è figura di riferimento anche nello scacchiere provinciale, tanto da essere in corsa per la guida della nuova macro-zona del Pordenonese (che unirà Aviano, Pordenone, San Quirino, Budoia-Dardago, Polcenigo e Caneva), nata a seguito della recente riforma statutaria. A fianco della presidente Bonasoro, è stata eletta una squadra coesa e motivata: l’ex presidente Mauro Strasorier (che metterà a disposizione la sua enorme esperienza nel ruolo di vice presidente), Carlo Basso – Moro (rappresentante dei donatori), Maria Chiara Mellina Gottardo (revisore dei conti), Giuseppe De Vincentis (segretario) e i consiglieri Raffaella Miot, Luca Rossi, Luigino Cescut, Vincenzo Lachin, Daniele Borin, Teresa Longo e Giorgio Guerra.

La nuova dirigenza si trova alla guida di una vera e propria corazzata della solidarietà, la più numerosa sezione tra le trentanove che fanno capo all’Afds Pordenone, nel Friuli Occidentale, e attiva capillarmente su tutte le frazioni che compongono il territorio comunale. In sessantaquattro anni di storia, i donatori della sezione hanno concentrato il proprio impegno prevalentemente donando nel Centro di Medicina Trasfusionale del Cro di Aviano. La sezione da sola, in particolare, copre quasi la metà del fabbisogno di piastrine che il medesimo Centro di Riferimento Oncologico utilizza per la cura dei propri pazienti,

L’Afds Aviano oggi può contare su 933 donatori effettivi, su uno storico di ben 2.383 donatori associati che ha avuto nell’arco della sua vita. I dati recenti confermano un trend eccezionale: il 2025 si è chiuso con ben 1.092 donazioni e 72 nuovi ingressi, mentre il 2026 viaggia già a vele spiegate, con 470 donazioni e 35 nuovi donatori registrati nei primi cinque mesi dell’anno.

Il nuovo direttivo è pronto per il suo primo banco di prova: sabato 27 giugno, Aviano ospiterà infatti l’importante Assemblea provinciale per il rinnovo delle cariche che si terrà presso la Palazzina Ferro. In quella occasione, inoltre, l’Associazione intende promuovere anche la cultura del dono del midollo osseo attraverso i rappresentanti delle trentanove sezioni presenti e per questo, durante l’assemblea, ci sarà anche una presentazione del tema da parte del dottor Andrea Bontadini e di Paola Rugo, rispettivamente direttore sanitario nazionale e presidente regionale dell’Associazione Donatori Midollo Osseo (Admo).

«È una bellissima sfida», sono le prime parole della presidente Cinzia Bonasoro, «Sono pronta e, con il supporto fondamentale di Mauro Strasorier e di tutto il consiglio, continueremo a far crescere la nostra sezione e a promuovere la cultura della donazione. Sono entrata in Afds con un obiettivo chiaro: aiutare il prossimo. Fare del bene a chi soffre fa bene anche a sé stessi, ti gratifica profondamente a livello morale. Affronto questo percorso con enorme entusiasmo. Mauro Strasorier porta con sé un bagaglio di esperienza unico, forte anche dei suoi sedici anni da consigliere e quattro da vice presidente nel direttivo provinciale: da lui avrò moltissimo da imparare. Siamo pronti a lavorare insieme per il bene della sezione e per la missione che l’Afds porta avanti ogni giorno».