Val Tramontina, tante iniziative estive a Campone, si parte il 27

CAMPONE – Il 2024 segna il ritorno di alcune iniziative culturali a Campone che, dal 27 luglio alla fine di agosto, nel periodo di massima affluenza turistica vivacizzeranno questo suggestivo borgo della Val Tramontina bagnato dalle verdi acque del torrente Chiarzò.

Sabato 27 luglio, ore 17.00, in località Grisa verrà inaugurata la mostra “Omaggio a Charles Dickens” a cura di Tiziano Cornacchia con la presentazione di Franca Benvenuti. L’idea di omaggiare Charles Dickens nasce dalla passione per la letteratura di Tiziano Cornacchia, che in passato aveva già curato a Campone mostre dedicate a Jules Verne e Giovannino Guareschi, e dal suo grande impegno nel mondo giovanile.

La mostra proporrà una serie di illustrazioni del racconto di Oliver Twist, tratte dall’opera originale pubblicata per la prima volta, a puntate, dal 1837 al 1839 e che accompagneranno i visitatori, rendendo più comprensibile i testi.

Saranno esposte alcune opere originali in inglese ed altre fra le innumerevoli prodotte da Charles Dickens, uno dei più grandi romanzieri della letteratura inglese e acuto osservatore delle diseguaglianze sociali della sua epoca.

Verranno mandati in onda su un grande schermo, gentilmente dato in uso gratuito dalla ditta Zanetti di Pordenone, alcuni film tratti dai suoi romanzi come David Copperfield, Grandi Speranze e il famosissimo Canto di Natale, più volte portati sullo schermo da importanti registi e attori.

La mostra, aperta al pubblico fino alla fine agosto, sarà arricchita da eventi letterari e artistici.

Nel secondo e terzo fine settimana di agosto (10/11 e 17/18), nell’arco di tutta la giornata, il cortile di Grisa ospiterà Campone Borgo delle Cose Belle, a cura di Adriana Vicentin, un’esposizione di ricami, miniature e decori in stile vittoriano, in tema con la mostra.

Sabato 10 agosto, località Grisa, ore 18.00, lo scrittore Fabio Piuzzi in dialogo con Elisabetta Zambon, critica letteraria e poetessa, presenterà il suo ultimo romanzo Il campo dei morti edito da Morganti.

Nelle giornate di mercoledì 31 luglio, ore 16.00, in borgata Sacchiaz, e mercoledì 7 agosto, ore16.00, in località Grisa le volontarie di Nati per leggere, Barbara Rovere e Valentina Zuliani, proporranno due incontri rivolti ai bambini con letture scelte e laboratori, iniziativa che nelle passate edizioni ha riscosso notevole successo.

Franca Benvenuti