Valcellina in musica dal 29 luglio, tanti gli appuntamenti

VALCELLINA – Ancora tanti appuntamenti attendono il pubblico per questa edizione di Valcellina in Musica, organizzata dall’associazione musicale Fadiesis e che si svolge a Montereale Valcellina, Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, offrendo l’occasione e la curiosità non soltanto di ammirare paesaggi unici, ma anche di scoprire straordinarie sfumature culturali, il carattere e le spiccate differenze di borghi incantevoli, gli eventi e la storia che hanno forgiato questa Valle.

Tra le novità dell’edizione 2023 ci sono i Concerti aperitivo sul lago, tre appuntamenti con inizio alle 18, nella preziosa piazzetta dello storico Palazzo Centi, sulle rive del Lago di Barcis. Il primo è in programma per sabato 29 luglio con la musica del duo Diecicorde formato da Elisa Fassetta al violoncello e Michele Ambrosi alla chitarra.

Seguirà, venerdì 11 agosto, l’esibizione dell’ensemble di fisarmoniche Fadiesis Accordion per concludere la rassegna di appuntamenti venerdì 25 agosto con Karpos, formazione musicale formata da Giovanni Vello alla tromba e Gianni Fassetta alla fisarmonica.

Al termine dei concerti sarà proposto ai partecipanti un momento conviviale con aperitivo offerto dall’Albergo Diffuso Lago di Barcis-Dolomiti Friulane.

Gli eventi di agosto con Valcellina in musica si aprono sabato 5 agosto con un appuntamento speciale dedicato al 60° Anniversario del Disastro del Vajont.

L’espressiva fisarmonica del Maestro Gianni Fassetta – autore di alcuni temi del film Vajont di Renzo Martinelli – dialogherà con la gestualità del writer SQON, che eseguirà una sua opera in diretta nel cuore di Erto Vecchia. Sulle ali della musica, due artisti con radici nella Valcellina evocheranno così “l’istante spezzato” di quel 6 ottobre 1963, lasciando un segno che va oltre il momento.

L’insolito incontro tra il mantice e la street art si terrà alle 18, per un’originale performance e un gesto artistico-musicale di forte contemporaneità, con l’energia e la tensione creativa necessari per andare e guardare oltre.

Tutti gli eventi di Valcellina in musica sono gratuiti. Per informazioni: [email protected].