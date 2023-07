Brocante, ultimo giorno con uno spettacolo inedito

VAL COLVERA – Venerdì 28 luglio si chiude la 16^ edizione di Brocante, “Le cose non pensate”.

“Come ogni anno – spiega il direttore artistico Roberto Magro – Brocante cerca di sorprendere lo spettatore. Quest’anno la nostra scelta è stata quella di invertire i luoghi degli spettacoli: Frisanco è sempre stata la località dell’ultima serata, quest’anno abbiamo invece deciso di iniziare proprio da Frisanco, anche per stimolare lo spettatore a vivere Brocante in tutt’e tre le giornate. Brocante infatti si sviluppa in una serie di spettacoli, di incontri in Valcolvera, dove per noi le varie borgate hanno tutte lo stesso valore”.

Alle 21 nella piazza di Poffabro va in scena lo spettacolo intitolato “Le cose non pensate”, creazione tipica di Brocante in cui vengono invitati gli artisti presenti alla manifestazione a creare assieme al direttore artistico uno spettacolo originale che verrà realizzato unicamente per Brocante e dedicato alla Valcolvera,

Alle 23, al Mushroom studio in località Lunghet si balla fino a notte con le musiche di Paolo Forte, fisarmonicista, maestro di improvvisazione, esploratore di ambienti dalle caratteristiche acustiche peculiari, in grado di creare eventi unici e irripetibili, ed Enrico Berto, musicista e produttore, alternative psychedelic rock con esperienze e collaborazioni internazionali.

Brocante è organizzato da Associazione Brocante con il sostegno di Friulovest Banca, PromoTurismo Friuli Venezia Giulia, Comune di Frisanco. Partner: Proloco di Frisanco, Circo all’inCirca, Circus Next, Cooperativa ITACA, ICCAR, Ente Regionale Parco delle Dolomiti Friulane.