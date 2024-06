VerdArte in the Air: un viaggio artistico e fotografico a Vivaro

VIVARO – Vivaro si anima con l’arte grazie a VerdArte in the Air, un’iniziativa che porta le installazioni artistiche all’aperto, trasformando il paesaggio in una galleria a cielo aperto. L’evento, che ha già catturato l’attenzione e l’immaginazione dei visitatori, si arricchisce ora di un nuovo elemento: un percorso fotografico intitolato “Vivaro in un CLICK”.

Con l’obiettivo di catturare e condividere le emozioni che il territorio sa evocare, VerdArte on the Air invita tutti a partecipare a questo progetto unico. I partecipanti sono incoraggiati a esplorare Vivaro e i suoi dintorni, armati di fotocamere e di uno sguardo attento, per immortalare momenti, paesaggi e dettagli che suscitano emozioni.

Le fotografie raccolte saranno poi condivise sui social media, creando un vero e proprio “termometro emozionale” della comunità. Questa iniziativa non solo permetterà di apprezzare la bellezza di Vivaro attraverso gli occhi dei suoi abitanti e visitatori, ma contribuirà anche a creare un archivio visivo collettivo di grande valore.

Al termine dell’evento, tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione, a riconoscimento del loro contributo artistico. Inoltre, tre fortunati selezionati riceveranno un attestato di merito, consegnato personalmente dalla curatrice dell’evento Mila Marzotto. Ma le sorprese non finiscono qui: la Fondazione Giovanni Santin ha annunciato che entro la fine di giugno verrà riservata una “piacevole sorpresa” ai vincitori.

Invitiamo quindi tutti a partecipare a “Vivaro in un CLICK” con VerdArte on the Air. Preparatevi a esplorare, cliccare e condividere la vostra visione di Vivaro. L’arte e la fotografia vi aspettano giovedì 20 alle 16,00 per celebrare insieme la bellezza che ci circonda

VerdArte out side ricorda i suoi laboratori a Caorle ed i prossimi eventi in programma a Polcenigo e Vivaro

https://forms.gle/6NVEJBgK4QS9QWK88