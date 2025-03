Vivacità imprenditoriale al femminile l’8 marzo a Porcia

PORCIA – La rassegna Donne Protagoniste per l’8 marzo propone una passeggiata a Porcia, a cura di Edda Fracas della Proporcia e di Franca Benvenuti, per scoprire alcune realtà imprenditoriali del territorio in un dialogo tra idee, opportunità e aspettative.

Durante la passeggiata, che si svolgerà nella mattinata e che ha raggiunto il numero massimo dei partecipanti, si visiteranno il Laboratorio di restauro di Valeria Pedroni (Castello di Porcia), la Galleria d’Arte e Corniceria Dania e il Laboratorio sartoriale di Manuela Barazza (Centro storico di Porcia).

Valeria Pedroni si dedica da oltre 30 anni all’attività di restauro di materiale cartaceo e pergamenaceo. Le prime esperienze lavorative sono a Firenze presso il gabinetto Viesseux e successivamente collabora con la Biblioteca Trivulziana di Milano presso il Civico laboratorio di restauro materiali cartacei. Nel 1996 apre l’attività di restauro in un primo laboratorio a Milano e nel gennaio 2024 apre la seconda sede del laboratorio di restauro a Porcia in Via Castello.

Dania Furlan è laureata in Informazione Scientifica sul Farmaco ed ha giocato a pallavolo a livello agonistico: da sempre appassionata d’arte, nel 2010 ha aperto nel centro storico di Porcia la Galleria d’arte e Corniceria Arte Dania, scegliendo di dare il suo nome a questa attività perché, come lei stessa racconta, “questo negozio sono io”: propone cornici artigianali di altissima qualità realizzate a mano ed espone artisti che sentono e amano l’arte quanto lei.

Manuela Barazza è affascinata dalla potenzialità dei tessuti perché come affermava lo stilista Nino Cerruti “Un tessuto è un po’ come un quadro, da lontano sembra una tinta unita ma da vicino si scoprono tutti i giochi di intrecci e i colori che lo compongono”.

Passione e manualità ispirano la sua scelta di diventare sarta e, dopo un’esperienza come responsabile sarta in un settore di lusso di nicchia, decide di aprire il suo laboratorio nel centro storico di Porcia dove crea abiti confezionati artigianalmente puntando sul valore del capo unico e non “usa e getta”.

Donne che nel campo del restauro, dell’arte, della moda hanno avuto la capacità di creare realtà assolutamente da conoscere e valorizzare e le cui storie personali e professionali si caratterizzano per la passione del bello e del “fatto a mano” nel segno di quel legame profondo tra tradizione e modernità, punto di forza della cultura del nostro paese.

L’evento è promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Porcia e dalla Fondazione Giovanni Santin onlus con il patrocinio di: Comune di Pordenone, Assessorato alle Pari Opportunità, Comune di Zoppola, Assessorato alla Cultura, Ordine dei Giornalisti FVG e la collaborazione di: ProPorcia, Bacco & Demetra, Circolo fotografico La Finestra di Porcia, Lions Club Porcia, FIDAPA sez. di Pordenone, In Prima Persona – Uomini contro la violenza sulle donne, Rotary Club Pordenone, Soroptimist Club Pordenone.

Franca Benvenuti