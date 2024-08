“Voci di Luoghi”, musica e premio Malattia della Vallata il 7 a Barcis

BARCIS – “Voci di Luoghi” è il momento musicale di Valcellina in musica dedicato al “Premio letterario nazionale Giuseppe Malattia della Vallata”, che tiene viva la memoria del poeta, scrittore, saggista, giornalista, considerato il cantore di Barcis e della Valcellina.

L’appuntamento con la 13^ edizione dell’iniziativa è per mercoledì 7 agosto alle 20.45 nella chiesa parrocchiale San Giovanni Battista di Barcis con il concerto dell’ensemble “Luisa Sello & le agane” formato da Luisa Sello, Antonella Benatti e Veronica Bortot, Jeta Gerqari, Irene Pace e Elena Pelos ai flauti e la voce recitante di Adriana Villotta, che narrerà le storie di agane e benandanti.

Protagoniste del concerto sono perciò le agane, figure mitiche dell’immaginario friulano, che abitano lungo i fiumi e nelle grotte, stabilendo rapporti ambivalenti con gli esseri umani. La loro musica è quella ammaliante dell’intera famiglia dei flauti traversi, che permette di creare un “gruppo orchestrale” capace di riproporre anche i brani più complessi, con un programma che spazia dal Rinascimento al barocco della Musica sull’acqua di Georg Frederic Haendel, ai contemporanei con brani scritti appositamente per questo ensemble.

La regia è di Luisa Sello, musicista che suona in tutto il mondo, scelta dal Ministero Italiano dei Beni Culturali per rappresentare la musica italiana e definita dal New York Concert Review artista dalla “spontanea cantabilità, con tecnica brillante, eccellente controllo del fiato, suono generoso e grande charme”.

L’omaggio al “Premio letterario nazionale Giuseppe Malattia della Vallata” è organizzato dal Comune di Barcis in collaborazione con dall’Associazione Pro Barcis, l’Associazione Musicale Fadiesis, la Fondazione pordenonelegge.it, il Circolo Culturale Menocchio e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Gialean.

Durante la serata verrà annunciato il vincitore del Premio Letterario Nazionale Giuseppe Malattia della Vallata che da quest’anno, in occasione della XXXVI edizione, ritorna a Pordenonelegge e rinnova la sua formula, diventando Premio alla carriera conferito a un poeta che abbia composto i suoi versi nei dialetti e nelle lingue minoritarie, esprimendo la vitalità delle parlate locali. Inoltre, verranno annunciati anche i vincitori delle due sezioni del Premio Pierluigi Cappello 2024 giunto alla VII edizione.

Le premiazioni si terranno nell’ambito di Pordenonelegge nel Convento di San Francesco giovedì 19 settembre (ore 18.00 e 20,30).

Sempre il 7 agosto, prima del concerto, alle ore 18,00 in località Vallata, dove sorgeva la casa del poeta Giuseppe Malattia della Vallata, è in programma una semplice cerimonia per scoprire una targa in ricordo di Leandro Malattia, che del Premio fu l’ispiratore e il primo sostenitore.

Nello stesso luogo ci sono già le targhe in ricordo di Giuseppe Malattia e del prof. Antonio Piromalli, a lungo presidente della Giuria del Premio.