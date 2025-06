AperiFipe, evento di successo che rafforza il settore

FONTANAFREDDA – L’evento AperiFipe ha regalato una giornata indimenticabile di festa, sapori e condivisione, confermandosi come uno degli appuntamenti più partecipati e apprezzati del territorio. La manifestazione, svoltasi alla tenuta Ruffoni di Fontanafredda, ha registrato un successo straordinario, grazie alla nutrita presenza di associati e partner che hanno potuto gustare le eccellenze della ristorazione locale, in un’atmosfera di grande convivialità, condividendo esperienze professionali, confrontandosi sulle sfide del settore e rafforzando quella rete di relazioni che rappresenta la vera forza del comparto.

Un momento di incontro prezioso dove il piacere della tavola si è unito al valore del networking e della crescita comune. Il successo di AperiFipe è stato reso possibile anche grazie alla solidissima struttura organizzativa di Ascom-Confcommercio Pordenone, che può contare su funzionari qualificati, appassionati e disponibili, in grado di garantire risultati di eccellenza attraverso competenza e dedizione al servizio degli associati.



Sotto l’egida del presidente provinciale di Confcommercio, Fabio Pillon, l’evento ha visto la prestigiosa presenza del direttore generale di Fipe, Roberto Calugi, giunto appositamente da Roma per raccontare cosa sia oggi la struttura che raggruppa i Pubblici Esercizi e cosa faccia concretamente per i suoi associati. Tra le numerose autorità che hanno onorato l’evento con la loro partecipazione, il prefetto Michele Lastella e l’assessora regionale Cristina Amirante, insieme alla presenza di diversi Sindaci e assessori al Commercio del territorio e altre autorità civili e militari. Il caloroso saluto di benvenuto è stato dato dal sindaco di Fontanafredda Michele Pegolo, che ha sottolineato l’importanza dell’evento per la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.



Questo straordinario evento si conclude ora con un importante gesto di solidarietà: grazie alla generosa collaborazione dei partner che hanno reso possibili le degustazioni gratuite, l’organizzazione Ascom-Fipe ha deciso di devolvere un contributo, equivalente al valore dei prodotti offerti durante la manifestazione, all’Associazione Santa Lucia Pordenone ODV che si occupa di promuovere e organizzare attività di tempo libero rivolte a ragazzi e adulti con disabilità fisiche e cognitive. Un modo tangibile per trasformare la rete di collaborazioni costruita per l’evento in un’opportunità di sostegno concreto per la comunità locale.



“Il successo di Aperifipe è stato possibile grazie a una straordinaria rete di collaborazioni che ha coinvolto fornitori, partner e tutta la nostra categoria”, spiega Pier Dal Mas, Presidente gruppo Ristoranti. “La disponibilità dimostrata dai nostri Partner – ricordiamo Wolf Sauris, Vincenzutto Loris Pantarotto, Caviar Giaveri, Latteria di Aviano, Gintillia, Forno Follador, Tenuta Ruffoni, Birra Galassia, Campari, Laboratorio Artigianale Quintessenza – nel mettere a disposizione i prodotti per le degustazioni ci ha ispirati a fare un passo ulteriore. Abbiamo deciso di trasformare questo spirito di collaborazione in un impegno concreto contro lo spreco alimentare, facendo della lotta agli sprechi un vero e proprio progetto di vita del nostro settore.”

Fabio Cadamuro, Presidente dei Bar, evidenzia il valore della collaborazione: “Questo progetto rappresenta perfettamente lo spirito che anima il nostro settore: la capacità di fare rete. I nostri partner non si sono limitati a fornire prodotti, hanno condiviso con noi una visione di crescita comune che oggi si traduce nella lotta agli sprechi. Parallelamente, voglio anche ricordare il nostro impegno nel progetto ‘Bevi Responsabilmente’ che dimostra come il settore sappia promuovere un consumo corretto e di qualità. È così che si costruisce un territorio più forte e sostenibile.”

“La nostra generazione di imprenditori crede fermamente nel valore delle partnership strategiche e nella responsabilità sociale d’impresa”, dichiara Federico Mariutti, rappresentante Giovani Imprenditori Fipe. “Aperifipe ha dimostrato che quando si lavora insieme, con obiettivi condivisi e valori comuni, i risultati vanno oltre le aspettative.”

Un ringraziamento particolare va ai nostri Partner non appartenenti al settore food che hanno contribuito, grazie alla loro qualificata presenza, a rendere l’evento un momento di confronto, condivisione di idee e visione: RR Group, Fasan Motors, NHRG, Moda Lavoro Sacilotto, Studio 73, ReshAgency, Le Trois Chef, Paviotti Pordenone, Sintesi Laser, Oltre. La loro partecipazione ha arricchito l’eventotrasformandolo in un’occasione di networking intersettoriale che ha ampliato gli orizzonti di crescita e collaborazione per i partecipanti.

L’iniziativa non è stata solo una vetrina di eccellenza del settore della ristorazione e dei pubblici esercizi, ma anche un esempio concreto di come l’imprenditoria moderna possa coniugare crescita economica e impegno sociale, creando valore per l’intera comunità attraverso la forza delle relazioni, delle collaborazioni virtuose – sia all’interno del settore che con partner di altri ambiti imprenditoriali – e di progetti concreti.

