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Missili iraniani, allerta e aerei radar ad Aviano

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Sandro Rinaldini
By Sandro Rinaldini

AVIANO – America e paesi alleati, Italia compresa, alzano il livello di sicurezza e attenzione: si pensava, infatti, che i missili a disposizione degli Ayatollah iraniani avessero massimo una gittata di 2500- massimo 3000 e invece con l’attacco, fallito, alla base Usa in coabitazione con il Regno Unito di Diego Garcia nell’Oceano indiano si sono accorti che Teheran ha a disposizione vettori che possono arrivare a 4mila Km e oltre.

Sono i micidiali Khorramshar 4 di ultima generazione che l’Iran fabbrica in casa propria. In tutta parola, tutta l’Europa è sotto minaccia e nelle basi militari, Aviano in primis, il livello di sicurezza è stato portato ai massimi livelli.

In serata, domenica, poco dopo le 18 è atterrato un aereo radar della Us Air Force Navy del tipo Northrop Grumman dotato di un radar in grado di rilevare oggetto volanti anche di piccole dimensioni e di grande velocità. Poco prima atterrato un C40 da Napoli. L’aereo radar non è nuovo ad Aviano (nella foto) e potrebbe restare in base per servizio di controllo dei cieli.Al.Rin.

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