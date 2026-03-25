Mauro e Marianna Corona ospiti, il 28, al Centro Commerciale Meduna

PORDENONE – Un incontro dedicato alla montagna, alla scrittura e alle storie che nascono tra le rocce. Sabato 28 marzo 2026 alle ore 17:00 il Centro Commerciale Meduna di Pordenone ospiterà una serata speciale con Mauro Corona e la figlia Marianna Corona, protagonisti di un dialogo che promette di intrecciare esperienze di vita, letteratura e memoria del territorio.

L’appuntamento si terrà nello spazio ristorante al secondo piano del centro commerciale e sarà moderato dal giornalista Letterio Scopelliti. Durante l’incontro Mauro Corona, scrittore, scultore e alpinista friulano tra le voci più riconoscibili della narrativa di montagna, converserà con il pubblico insieme alla figlia Marianna, autrice del libro Fiorire tra le rocce.

La serata prevede la presentazione dei libri, momenti di dialogo con il pubblico e un firmacopie finale. Padre e figlia condivideranno racconti e aneddoti che attraversano luoghi simbolo del loro immaginario, dal Vajont alle cime dolomitiche, offrendo uno sguardo intimo e autentico sulla vita di montagna e sul rapporto tra natura, memoria e scrittura.

A guidare la conversazione sarà Letterio Scopelliti, giornalista e profondo conoscitore degli eventi culturali del territorio, che accompagnerà gli ospiti in un confronto aperto tra esperienze personali e riflessioni sul valore della narrazione legata alla montagna.

L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per rafforzare il legame tra il Centro Meduna e la cultura friulana, portando in uno spazio frequentato da famiglie e visitatori momenti di incontro con figure che incarnano l’identità del territorio.

Per gli appassionati di letteratura di montagna e per chi segue da anni il percorso umano e artistico di Mauro Corona, l’appuntamento di Pordenone si annuncia come una serata speciale, capace di unire racconti, libri e radici condivise.