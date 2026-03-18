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Ricerca storica su delitti irrisolti, Montechiarini il 21 a Porcia

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORCIA – Sabato 21 marzo alle 18.00, a Porcia-Sala Diemoz, quinto ed ultimo appuntamento di Donne Protagoniste: la giurista e scrittrice Monia Montechiarini, in dialogo con Franca Benvenuti, parlerà dei suoi viaggi di ricerca tra luoghi e manoscritti per ricostruire vicende legate a delitti irrisolti, i cosidetti cold case e dare così voce a chi non l’ha avuta.

Monia Montechiarini nella sua attività di giurista si è appassionata alla living history e da circa trenta anni si occupa di ricerche documentali e di indagini per ricostruire i processi contro le vittime dei processi di stregoneria e le protagoniste silenziose della storia, attenendosi rigorosamente alle fonti che recupera negli archivi mondiali. Autrice di diversi saggi storici divenuti best sellers sul tema come “Stregoneria: Crimine Femminile” ed. Penne&Papiri e “La Strega del Novecento” ed. Intermedia, conduce indagini affascinanti e rivelatrici tra profili criminali e prove processuali, restituendo voce anche alle tradizioni rese invisibili dalla Storia.

Figura tra le prime professioniste a lavorare sui progetti comunitari “Cammini d’Europa” ed è impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne con conferenze insieme a enti dedicati come “Voce Donna” e numerose Istituzioni attente al tema.

La rassegna Donne Protagoniste, omaggio alla figura di Alessandra Santin, ha ottenuto il logo “Pordenone-Verso la Capitale italiana della cultura 2027” e il patrocinio della Commissione regionale Pari opportunità e dell’Ordine dei giornalisti Fvg.

Incontro in collaborazione con: Circolo fotografico “La Finestra” di Porcia, FIDAPA sez. di Pordenone, In Prima Persona-Uomini contro la violenza sulle donne, Lions Club Porcia, Rotary Club Pordenone, Soroptimist Club Pordenone, UTLE Porcia APS

Franca Benvenuti

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