11.1 C
Pordenone
giovedì , 26 Marzo 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

“La Chianca”, il noir che conquista: a Pordenone una serata di letteratura e riflessione

EVIDENZAPordenone
Aggiornato:
Maurizio Pertegato
By Maurizio Pertegato
Screenshot

PORDENONE – Una serata intensa e coinvolgente ha acceso i riflettori sulla letteratura noir con la presentazione del libro “La Chianca” di Giovanni Taranto. Un appuntamento capace di catturare l’attenzione del pubblico, trasportandolo tra le atmosfere cupe e affascinanti tipiche del genere, ma anche stimolandolo a riflettere sui temi più profondi dell’opera.

A guidare il dialogo è stata l’avvocata Piera Tartara, che con competenza e sensibilità ha saputo accompagnare gli spettatori dentro la trama e le suggestioni del romanzo. Ne è nato un confronto ricco di spunti, capace di valorizzare tanto la scrittura dell’autore quanto la partecipazione attiva del pubblico.

Screenshot

L’iniziativa, curata con grande attenzione da Pordenoir si conferma un esempio virtuoso di promozione culturale sul territorio, grazie alla capacità di creare eventi partecipati e di qualità.

Un ringraziamento speciale va all’assessore al Commercio del Comune di Pordenone Emilio Badanai Scalzotto per la sua presenza, ad Alessandro Pazzaglia presidente di Pordenoir, con gli altri componenti Francesca Fadalti, Maurizio Pertegato e Silvia Saitta e a Franca Benvenuti per la Fondazione Giovanni Santin, il cui contributo ha reso possibile una serata così stimolante e riuscita.

Screenshot

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.