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Festa del Vino con Ail Pn a San Cassiano di Brugnera

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

BRUGNERA – Ennesimo appuntamento di solidarietà alla Festa del Vino di San Cassiano di Brugnera e ancora una volta la raccolta fondi è stata destinata per gli innovativi e importanti obiettivi che Ail Pordenone sta concretizzando a favore della nuova ematologia dell’ Ospedale Civile di Pordenone.

Da anni questa iniziativa raccoglie innumerevoli partecipanti e non solo buoni intenditori della degustazione ma anche moltissimi che si recano in loco per trascorrere una lieta e serena serata aggregante per di più finalizzata a scopo benefico.

Nella sola serata di venerdì 20 marzo ben 288 persone hanno acquistato I prodotti esposti in un percorso di acculturante interesse culinario e tipico del territorio contribuendo in modo concreto al raggiungimento di una importante quota da destinare ad Ail Pordenone presente con il Presidente Aristide Colombera e una parte del suo Consiglio.   Stefano Boscariol

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