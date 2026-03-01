Aviano, sicurezza rafforzata alla base Usaf dopo l’attacco di Israele e Usa all’Iran

AVIANO – Misure straordinarie di sicurezza sono state adottate alla base Usaf di Aviano poche ore dopo l’attacco condotto da Israele e Stati Uniti contro l’Iran. La struttura militare americana in Friuli Venezia Giulia, considerata un nodo strategico per le operazioni in Europa e nel Mediterraneo, è ora sottoposta a una vigilanza rafforzata su coordinamento della Prefettura.

L’attenzione resta alta attorno all’aeroporto militare “Pagliano e Gori”, che ospita il 31st Fighter Wing dell’Usaf. Pur non essendo stato formalmente innalzato il livello di allerta — che rimane fissato a “Bravo plus” — le misure di sicurezza sono state ulteriormente potenziate.

I controlli agli accessi risultano più rigorosi e la sorveglianza è stata intensificata, anche se nel fine settimana l’attività operativa della base registra tradizionalmente una riduzione. La decisione di rafforzare i dispositivi di sicurezza rientra in un quadro più ampio di prevenzione, legato all’evoluzione dello scenario internazionale.

La base di Aviano rappresenta uno degli asset strategici più rilevanti della presenza militare statunitense in Italia e in Europa, con un ruolo chiave nelle operazioni Nato e nelle missioni nel quadrante mediterraneo. Proprio per questo, in una fase di tensione geopolitica crescente, l’attenzione delle autorità resta massima.