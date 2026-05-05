Distretto Commercio Alto Livenza Marketing strategico per il successo delle attività commerciali

SACILE – Si terrà martedì 12 maggio, con inizio alle ore 14, nella sede Confcommercio di Sacile, in viale Repubblica 162, l’incontro inaugurale dal titolo ‘Marketing strategico – Il segreto del successo per le attività commerciali’, rivolto alle imprese del Distretto del Commercio Alto Livenza.

L’appuntamento si distingue per il suo taglio concreto e operativo: non un seminario teorico, ma un momento formativo pensato per fornire strumenti immediatamente applicabili alle realtà imprenditoriali del territorio.

Nel corso delle due ore di lavoro, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire temi chiave per la crescita del proprio business, tra cui le strategie per differenziarsi dalla concorrenza, l’aumento della visibilità aziendale e le modalità più efficaci per attrarre nuovi clienti. Il tutto attraverso casi reali, esempi pratici e approcci già testati sul campo.

L’iniziativa rappresenta un primo momento di confronto e aggiornamento per le imprese del Distretto, con l’obiettivo di supportarle nell’affrontare le sfide attuali del mercato con strumenti concreti e strategie mirate. La partecipazione è gratuita ed è riservata alle imprese del Distretto Alto Livenza.

Per info Terziaria Cat Pordenone (Vera Porracin 0434 549465; Andrea Asperi 0434 549419).

Nella foto: La sede Confcommercio di Sacile dove si terrà l’incontro