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“Circuiti di luce”, mostra Tubaro si inagura il 9 al Santin

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Sabato 9 maggio, alle ore 18.00, nella Galleria d’arte Giovanni Santin, verrà inaugurata la mostra CIRCUITI DI LUCE di Stefano Tubaro. La mostra, curata da Franca Benvenuti come omaggio ad Alessandra Santin, propone una selezione di opere della serie “Stanze fotogeniche” che rappresenta la summa della ricerca artistica di Tubaro.

L’artista, come ha scritto Alessandra Santin, ignorando la realtà circostante crea spazi architettonici mai abitati, ambienti con pareti e pavimentazioni decorate da texture cinetiche, realizzate appositamente in camera oscura su carta fotosensibile. Stefano Tubaro, grazie ai contrasti di luce, crea atmosfere in cui il tempo appare rallentato o sospeso, anche se mai del tutto immobile, suggerendo circuiti percettivi inesplorati, che trascendono il reale.

“Circuiti di luce” rientra nell’articolato progetto della Fondazione Giovanni Santin per Pordenone – Verso Capitale italiana della Cultura 2027 che, nel corso del biennio 2026/27, offrirà una panoramica rappresentativa delle diverse espressioni dell’arte contemporanea del territorio pordenonese e friulano.

L’inaugurazione sarà impreziosita dalle letture di Enzo Cadamuro e Bianca Manzari di alcuni passi tratti da testi critici di Alessandra Santin e dall’intervento di Maria Teresa Gasparet che guiderà il pubblico in un’esperienza immersiva dove arte e vino si incontrano e dialogano.

Stefano Tubaro (Codroipo 1960) compie studi ad indirizzo artistico sviluppando il suo interesse per il linguaggio fotografico dal 1978.

Inizialmente lavora nel settore professionale della produzione pubblicitaria video-fotografica, successivamente è attivo nell’ambito della fotografia d’architettura e nella riproduzione delle opere d’arte, tra cui quelle del padre Renzo. Partecipa alla cura di progetti espositivi ed editoriali, coordinando iniziative didattiche ed attività di consulenza sulla fotografia proposte da Enti pubblici ed Associazioni culturali. Dal 1981 espone il suo lavoro in gallerie, musei e spazi pubblici nazionali ed esteri. Nel 1999 riceve, dal CRAF, il premio “FVG Fotografia”, per l’attività di ricerca.

Nel 2020 espone nel Museo d’Arte Contemporanea di Udine. È vincitore del New post photography award 2021 nell’ambito del MIA Photo Fair Milano. Nel 2024 presenta la personale “Abitare la luce” in Villa Manin a Passariano. Ha insegnato “Arte della Fotografia e della Cinematografia” al Liceo Artistico “Sello” di Udine. Le sue fotografie figurano in diverse pubblicazioni e fanno parte di collezioni pubbliche e private.

Franca Benvenuti

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